Viitorul mulţumeşte suporterilor pentru susţinerea din partida de duminică

Întâlnirea disputată duminică, pe stadionul „Central” din Complexul Sportiv al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, între FC Viitorul şi FC Botoşani, din etapa a 26-a din Liga 1 la fotbal, a fost una în care spectatorii prezenţi în tribune în număr foarte mare şi-au încurajat echipa favorită. Iar victoria a aparţinut şi suporterilor, care au creat o atmosferă frumoasă în tribune şi au încurajat pe toată durata întâlnirii fotbaliştii Viitorului.

„Publicul extraordinar, fantastic. Le mulţumesc. Am arătat că am început să câştigăm şi la partea asta. Eu cred că datorită lor am jucat aşa de bine. Este foarte important să ai oameni în tribună, care nouăzeci de minute au fost cu noi. Copiii aceştia au nevoie de suporteri care să îi susţină, şi la bine, dar şi la rău”, a spus Gheorghe Hagi, managerul tehnic al Viitorului, la conferinţa de presă.

Iată în continuare mesajul de mulţumire al clubului constănţean pentru suporterii care au încurajat Viitorul în meciul de duminică, succesul cu 1-0 (Houri 25) consfinţind prezenţa, pentru al patrulea sezon consecutiv, între cele mai bune formaţii din Liga 1.

„Mulțumim suporterilor!

FC Viitorul s-a calificat din nou între cele mai bune șase echipe ale campionatului, după un nou meci spectaculos, câștigat cu 1-0 în fața Botoșaniului, formație ce era neînvinsă în acest an. La acest succes o contribuție importantă au avut și cei 4500 de spectatori care au fost alături de echipă și de această dată și și-au încurajat mereu favoriții. Pentru acest lucru, FC Viitorul le mulțumește, le promite să le ofere în continuare meciuri frumoase și îi așteaptă în număr la fel de mare și la partidele din play-off. Hai Viitorul!”