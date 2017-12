Viitorul, mulţumită de tragerea la sorţi

Programul turului Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal stabilit ieri, la sediul FRF, este considerat unul bun de conducerea echipei Viitorul Constanţa. Aflat în Olanda, în cantonamentul echipei pregătite de Cătălin Anghel, preşedintele Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”, Paul Peniu, este de părere că startul sezonului va conta mult în lupta pentru promovare. „Toate etapele vor fi grele. Nu se poate spune că o echipă este mai slabă şi este învinsă dinainte. Este bine că vom debuta pe teren propriu. Vom fi susţinuţi de spectatori. Meciurile de acasă îţi oferă acest avantaj, dar Dunărea Galaţi este un adversar incomod. Apoi ne vom deplasa la Farul, unde ne aşteaptă o partidă foarte grea şi vom juca din nou acasă, cu Dinamo II. Ne dorim cât mai multe puncte. Am vrea 45 de puncte la finalul turului dacă se poate. Fiecare meci va trebui să îl luăm pas cu pas, să îl pregătim cât mai bine, mai ales că avem şi un obiectiv foarte îndrăzneţ. Cred că am câştigat o experienţă importantă în Olanda. Am rămas impresionat de condiţiile pe care le au echipele de aici, de concepţia de joc şi de modul în care ei înţeleg acest fenomen. Sperăm ca la finalul campionatului noi să fim cei care ne vom bucura de realizarea obiectivului”, a precizat Peniu.

PUŢINE ABONAMENTE RĂMASE. Obiectivul fixat pentru acest campionat, promovarea în primul eşalon, dar şi cele zece transferuri reuşite care au întărit serios lotul de jucători, au convins suporterii Viitorului să solicite abonamente pentru noul sezon, fiind vândute până în acest moment aproximativ 75% din totalul acestora. Preţul unui abonament pe tot sezonul la tribuna VIP costă 2.000 de lei, la tribuna oficială, 1.200 de lei, în timp ce la tribuna 1 suporterii pot achiziţiona pachetul pentru întreg sezonul la preţul de 120 de lei.

Din Olanda, Sorin TEODOREANU