Viitorul nu a produs surpriza la Chiajna

Sâmbătă, în etapa a 27-a a Seriei 1 din Liga a II-a la fotbal, FC Viitorul Constanţa a pierdut, scor 1-2, meciul susţinut în deplasare cu Concordia Chiajna. Condamnate să câştige pentru a micşora distanţa care o desparte în clasament de Săgeata Năvodari, Concordia a început mai bine meciul, iar în min. 20 a reuşit deschiderea scorului prin Alexandru Bălţoi. Fostul jucător al echipelor Dinamo şi Farul a transformat o lovitură de la 11 m acordată în urma unui fault al lui Larie asupra lui Adrian Popa. Viitorul a egalat prin Cristocea, căpitanul constănţenilor înscriind cu trei minute înainte de pauză în urma unei pase a lui Cârstocea. Gazdele au preluat din nou conducerea în chiar primul minut de la reluare, Bălţoi trecându-şi în cont dubla şi stabilind şi scorul final, 2-1 pentru Concordia. „După cum s-a desfăşurat meciul am fi putut obţine fără probleme un rezultat de egalitate. Îmi pare rău că am pierdut, mai ales că am făcut un meci bun. Dacă toate meciurile ar fi aşa, nivelul ligii secunde ar creşte“, consideră antrenorul Cătălin Anghel. Pentru Viitorul au evoluat: Costea - Cureteu (70 Pantelie), Larie, Ninu, Rusu - Păcuraru (65 Banoti), Benzar, Cârstocea - Cristocea, Gavra (60 Hertu), A. Chiţu.