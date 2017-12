Viitorul, pregătită pentru derby-ul cu FC Farul

Viitorul Constanţa îşi doreşte ca returul să debuteze în acelaşi mod ca în prima etapă a sezonului: cu o victorie împotriva Farului. Deşi partida cu FC Farul va avea loc sâmbătă, de la ora 18.00, la Constanţa, pe stadionul “Farul“, conducerea tehnică a Viitorului şi jucătorii au încredere că pot obţine cele trei puncte. „Trebuie să fim foarte concentraţi şi atenţi şi să ne atingem obiectivul indiferent de starea terenului, pentru că şi adversarul va juca pe aceeaşi suprafaţă. Este un meci al orgoliilor pentru constănţeni, iar Farul rămâne Farul. Cred că acum s-au redresat faţă de prima parte a sezonului.. Au jucători experimentaţi, un antrenor tânăr şi foarte bun. Mergem să luăm cele trei puncte. Am încredere în jucătorii mei şi mă aştept să fie motivaţi“, a declarat antrenorul principal al Viitorului, Cătălin Anghel, în cadrul unei conferinţe de presă care a avut loc ieri, la Hotelul “Iaki“. „Nu cred că există dorinţă mai mare de a învinge Farul. Cred că în tur i-am învins pentru că am fost mai buni, nu din alte motive. Sper ca şi de data aceasta să fie la fel. Trebuie să arătăm că merităm poziţia pe care o avem în clasament. Am pregătit foarte bine fiecare meci, ştim adversarii şi putem contracara“, este de părere fundaşul Ducu Ninu. Internaţionalul de juniori Alin Cârstocea consideră că prima impresie contează. „Trebuie să începem cu dreptul. Formăm o echipă tânără, suntem uniţi şi avem încredere în noi. Obiectivul nostru este de a câştiga fiecare meci“, a spus Cârstocea. După un tur de campionat oscilant, în care a alternat partidele bune cu cele mai puţin reuşite, atacantul Cristian Pantelie speră să se revanşeze în retur. „Am făcut o pregătire foarte bună în această perioadă şi sper la un retur mult mai bun pentru că sunt dator Viitorului“, a declarat Pantelie. Antrenorul Cătălin Anghel se confruntă şi cu trei probleme de efectiv, Evdochim, Hertu şi Banoti fiind accidentaţi. Evdochim nu va mai evolua până la finalul campionatului, în timp ce Hertu şi Banoti au şanse mici de a fi recuperaţi până sâmbătă.

DE ACORD CU AMÂNAREA RETURULUI. Deşi disputarea în aceast weekend a meciului cu FC Farul era în interesul Viitorului, oficialii echipei pregătite de Cătălin Anghel înaintaseră la FRF o înştiinţare prin care anunţau că sunt de acord cu amânarea returului. „Noi ne doream ca returul să fie amânat cu o săptămână pentru că terenurile erau mai bune“, a spus Anghel. Între timp însă, FRF a anunţat că returul va începe la data stabilită.