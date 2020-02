Viitorul s-a adaptat jocului CFR-ului şi terenului de la Cluj-Napoca

FC Viitorul Constanţa a remizat vineri seară, la Cluj-Napoca, în etapa a 25-a a Ligii 1 la fotbal, penultima din sezonul regulat, 0-0 cu CFR Cluj, iar punctul obţinut pare să-l fi mulţumit pe managerul tehnic al formaţiei constănţene, Gheorghe Hagi.

„Ştiam că întâlnim o echipă foarte bună, competitivă, puternică acasă, din toate punctele de vedere, şi ca joc, şi ca tactică, şi individual, şi colectiv. O echipă în formă, puternică şi am încercat să ne shimbăm jocul, mai direct, pentru că terenul arăta cum arăta, şi ne-am adaptat la teren şi la tactica CFR-ului şi am încercat să facem faţă. CFR a controlat ritmul şi intensitatea jocului, dar eu cred că noi am stat bine, nu am făcut greşeli multe. Bine că ne întoarcem cu ceva pozitiv acasă şi vom vedea. Viaţa nu stă într-un meci, nu stă doar într-o zi. A fost o oportunitate pentru noi, am luat doar un punct. Ştim că mai avem un meci, un meci important acasă şi încă nu ştiu câte meciuri. Dacă eşti convins şi ai credinţă, curaj, poţi să faci performanţă. Am arărat că ştim să şi luptăm. Cred eu că am făcut un meci bun” - Gheorghe Hagi.