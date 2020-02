Viitorul s-a jucat cu ocaziile, Craiova a punctat decisiv

Disputată duminică seară, pe stadionul „Central” din Complexul Sportiv al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, partida dintre echipele FC Viitorul Constanţa şi Universitatea Craiova, din etapa a 24-a a Ligii 1, s-a încheiat cu victoria oaspeţilor.

A fost un meci dominat de constănțeni, care au irosit mai multe ocazii clare de gol, portarul Pigliacelli intervenind salvator, iar oltenii au fost mai pragmatici şi au punctat de două ori, revenind de la 0-1. Viitorul tremură acum pentru prezenţa în play-off, ultimele două jocuri din sezonul regulat fiind decisive.

Rezultat final: FC Viitorul Constanţa - Universitatea Craiova 1-2 (. Iancu 17 / L. Nițu 25, V. Mihăilă 82)

Au evoluat următoarele formaţii - Viitorul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Căbuz - Dussaut, Ghiță, De Nooijer, Boboc - A. Ciobanu, Artean, Cr. Ganea (78 Casap) - G. Iancu (cpt.), Rivaldinho (78 G. Ganea), A. Chițu (64 C. Matei); Craiova (antrenor Corneliu Papură): Pigliacelli - Martic, Cosic, Acka (52 Acka), Bancu (cpt.) - Ivanov, Mateiu, D. Nistor - A. Ivan (78 Bărbuț), L. Nițu (46 Koljic), V. Mihăilă. Cartonașe galbene: G. Iancu / Cosic, Au arbitrat: Ovidiu Hațegan (Arad) - Radu Ghinguleac (București) și Sebastian Gheorghe (Suceava).

„Greu să vorbeşti când pierzi un meci aşa cum l-am pierdut noi. Am avut multe ocazii, am avut meciul la mâna noastră. Am greşit de două ori şi ne-a costat. Am ratat foarte multe ocazii. Incredibil, am ratat şi de la o jumătate de metru, şi de la un metru. Asta e. Sunt zile şi zile în fotbal. Mergem înainte. Mai avem două meciuri, vedem ce scoatem din aceste două meciuri, pentru a vedea dacă este suficient să mergem în play-off” - Gheorghe Hagi, manager tehnic Viitorul.

Formaţia constănţeană va evolua în etapa viitoare în deplasare, vineri, 14 februarie, de la ora 20.00 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport), pe terenul campioanei en titre, CFR Cluj.

Clasament: 1. CFR 48p (golaveraj: 49-16), 2. Craiova 43p (36-24), 3. FCSB 42p (35-26), 4. Astra 40p* (34-25), 5. FC VIITORUL 38p (44-29), 6. Mediaş 37p (30-28), 7. Botoşani 36p (31-28), 8. Sepsi 32p (28-23), 9. Dinamo 31p (35-39), 10. Hermannstadt 24p (23-38), 11. Chindia 24p (27-44), 12. Iaşi 22p (23-33), 13. Clinceni 20p (28-44), 14. Voluntari 14p (18-44).

*Astra Giurgiu a fost penalizată cu trei puncte din cauza datoriilor financiare.