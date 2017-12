Viitorul şi-a mărit şansele de menţinere în Liga 1

FC Viitorul Constanţa a obţinut, duminică seară, în Ghencea, a doua victorie consecutivă în Liga 1, învingând cu 5-2 (4-1) pe Steaua Bucureşti şi priveşte cu multă încredere ultimele două etape rămase din actualul sezon, în care va înfrunta pe Dinamo Bucureşti (în deplasare) şi CS Turnu Severin (la Constanţa). Cu cele şase puncte din jocurile cu Gloria Bistriţa şi Steaua, constănţenii au urcat pe locul 13 în clasament, la trei puncte de locul 15, ocupat de Concordia Chiajna. Teoretic, Viitorul mai are nevoie de trei puncte pentru a fi sigură de prezenţa în Liga 1 şi în sezonul următor.

„Sincer, nu mă aşteptam să se termine aşa, pentru că ştiam pe cine întâlnim. Am încercat să scoatem maximum posibil. Suntem bucuroşi după o victorie muncită a grupului. Acum trebuie să ne gândim la ultimele două partide. Am avut şi noroc, pentru că am marcat la fiecare ocazie, dar am şi gestionat bine rezultatul. Avem şanse să rămânem în prima ligă şi trebuie să încercăm să facem un rezultat bun şi cu Dinamo”, a declarat antrenorul Cătălin Anghel la finalul partidei cu Steaua. Şi Gică Hagi a recunoscut că nu se aştepta ca echipa sa să înscrie cinci goluri în Ghencea. „Cine se aştepta să venim în Ghencea şi să dăm cinci goluri? Probabil a fost o zi în care am fost norocoşi. Au intrat toate golurile şi s-a schimbat totul, s-au întors neşansele pe care le-am avut la alte meciuri. A venit şi şansa şi tot ce am dat pe poartă ne-a intrat. Am venit să muncim, să ne batem, să ne luptăm. Vă rog să respectaţi aceşti copii. Am jucat cu copii născuţi în 1994, 1995, care au câştigat”, le-a transmis Hagi celor care au pus la îndoială corectitudinea meciului din Ghencea.

PREMIERĂ PENTRU NIKOLOV. Macedoneanul Boban Nikolov este singurul jucător străin din lotul formaţiei pregătite de Cătălin Anghel, iar în partida cu Steaua a reuşit primul său gol în Liga 1. Titularizat în premieră din cauza suspendării lui Benzar şi a lipsei de formă a lui Vaştag, Boban a marcat, în min .64, golul cinci al Viitorului, printr-un şut imparabil de la 22 m. Nikolov este căpitanul lotului naţional U19 al Macedoniei. Viitorul a folosit în partida cu Steaua trei juniori: Boban Nikolov (18 ani), Ionuţ Puţanu (19 ani) şi Mihai Bălaşa (18 ani).