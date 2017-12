Viitorul, speranţe reale pentru menţinerea în primul eşalon

FC Viitorul Constanţa a obţinut victoria exact când avea mai multă nevoie de ea. După o serie lungă fără succes, constănţenii au intrat pe teren, luni seară, la Iaşi, hotărâţi să demonstreze că îşi merită locul în prima divizie. Iar dacă ar fi reuşit în toate jocurile din retur aceeaşi evoluţie, cu siguranţă locul în clasament ar fi fost acum unul lipsit de orice griji. Jocul în creştere arătat în disputele cu FC Vaslui şi mai ales Oţelul Galaţi a fost continuat şi în faţa celor de la CSMS Iaşi, victoria cu 2-1 (Alibec 69, 85 / Milea 44) fiind obţinută absolut meritat. Constănţenii au fost superiori la toate capitolele, reuşind cea mai bună partidă din acest an. Chiar dacă se aflau într-o situaţie şi mai grea decât a Viitorului, ieşenii au contat rareori în atac, având doar două şuturi pe spaţiul porţii, dintre care unul a fost gol! Condusă nemeritat la pauză cu 1-0, Viitorul a avut puterea să întoarcă rezultatul în actul secund, deşi decizia eronată a lui Cristi Balaj din min. 77 (n.r: l-a eliminat pe Lazăr) ar fi putut înclina balanţa în favoarea gazdelor. Nu a fost de acord Denis Alibec, cele două goluri ale sale, unul mai frumos ca altul, aducând o importantă gură de oxigen echipei. Care a făcut un salt de trei poziţii în clasament şi chiar dacă va urma o perioadă în care va întâlni Rapid, Petrolul şi CFR Cluj, există premize pentru noi puncte preţioase.

„Sunt fericit pentru echipă. Îmi doresc mereu ca ei să reuşească, este o mare provocare pentru noi să rămânem în Liga 1“, a spus Gică Hagi, iar antrenorul Cătălin Anghel consideră că Viitorul trebuie să joace cu mult suflet în continuare: „Echipa a stat bine tactic, a existat o organizare bună şi se poate spune că a fost cel mai bun joc al nostru din acest an. Urmează partide grele, dar dacă vom juca cu mult suflet putem ieşi bine din aceste meciuri. Până nu se va termina campionatul, nu vom fi liniştiţi”.

DENIS “BENZEMA” ALIBEC, OMUL DECISIV. Toată echipa Viitorului a făcut un meci bun, începând de la portarul Buzbuchi, care a securizat cele trei puncte prin intervenţia miraculoasă din prelungiri în faţa lui Cl. Ionescu şi până la omul meciului, Denis Alibec. Aflat în atenţia Stelei, Alibec a arătat că poate fi soluţia căutată de, probabil, viitoarea campioană a ţării. A finalizat cu un şut la vinclu pasa lui Lazăr, iar apoi a profitat de greşeala lui Avrămia şi a înscris la colţul lung după o cursă de aproximativ 30 m. „ Dumnezeu m-a ajutat şi am reuşit o dublă în acest meci. Am jucat mereu bine cu echipele mari ale campionatului şi putem câştiga puncte importante”, a declarat Denis Alibec. Cel mai bun jucător al meciului a fost lăudat şi de Gheorghe Hagi: „Alibec are mult talent, dar trebuie antrenat foarte bine pentru că fotbal se vede că ştie. A găsit o atmosferă bună când a venit la noi, a putut să se regăsească pentru a reveni la un nivel foarte bun. Va avea nevoie de o echipă mare în viitor şi trebuie să aleagă o formaţie care să se bată pentru titlu”.

Clasament

1. Steaua 26 20 4 2 60-21 64 (+25)

2. Petrolul 26 13 9 4 40-21 48 (+9)

3. Astra 26 14 5 7 49-26 47 (+8)

4. Pandurii 26 14 5 7 40-35 47 (+11)

5. Dinamo 26 13 7 6 39-27 46 (+7)

6. FC Vaslui 26 11 8 7 36-27 41 (+2)

7. Rapid 26 10 8 8 26-24 38 (-1)

8. CFR 26 9 9 8 41-31 36 (-3)

9. FC Braşov 26 9 8 9 32-35 35 (-4)

10. Gaz Metan 26 9 7 10 29-35 34 (-8)

11. Oţelul 26 8 9 9 29-31 31 (-6)

12. U. Cluj 26 7 8 11 24-38 29 (-10)

13. VIITORUL 26 5 12 9 30-38 27 (-12)

14. Ceahlăul 26 7 6 13 32-43 27 (-15)

15. Concordia 26 6 7 13 21-41 25 (-14)

16. CSMS Iaşi 26 6 4 16 25-38 22 (-17)

17. CS Severin 26 4 8 14 23-35 20 (-19)

18. Gloria 26 3 8 15 18-48 17 (-19)

* Echipa Oţelul Galaţi a fost penalizată cu două puncte