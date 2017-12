Viitorul ţinteşte victoria la Mediaş

FC Viitorul Constanţa va deschide, vineri, la Mediaş, cu Gaz Metan, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1), etapa a 22-a a Ligii 1 la fotbal. Fără victorie în ultimele opt etape (n.r. - ultimul succes a fost în etapa a 13-a, 2-0 cu Pandurii Tg. Jiu), constănţenii îşi propun să întrerupă această serie negativă, cea mai lungă din istoria clubului, chiar în disputa de la Mediaş, în faţa unei formaţii cu un antrenor nou, Gheorghe Mulţescu, dar la fel de periculoasă, cu mulţi jucători cu experienţă la nivelul primului eşalon. Totuşi, medieşenii au deja la activ trei înfrângeri în faţa propriilor suporteri în acest sezon, 0-2 cu Pandurii Tg. Jiu, 1-3 cu Concordia Chiajna şi 0-1 cu CSMS Iaşi. În plus, Gaz Metan a mai remizat de trei ori pe teren propriu, astfel că speranţele Viitorului pentru un rezultat pozitiv sunt îndreptăţite.

„Ne-am dorit mult să învingem Universitatea Cluj, pentru că este echipa cu care ne luptăm pentru evitarea retrogradării, dar sperăm ca la Mediaş să obţinem un rezultat bun, pentru că avem nevoie. Remiza cu U. Cluj este un rezultat negativ pentru noi, dar cred că suntem în creştere. A contat şi lipsa lui Denis Alibec, un jucător tânăr, talentat, care ne-a ajutat mult până acum. Sper să revină cu Mediaş şi să ne ajute foarte mult. Nu am mai reuşit să câştigăm de multe etape şi ne trebuie cele trei puncte. Mediaşul are jucători foarte experimentaţi, cu multe partide în Liga 1, dar am încredere că putem învinge. Şi în tur a fost un meci echilibrat, dar ne-au învins cu un gol în finalul partidei”, a declarat căpitanul echipei constănţene, Nicolae Dică. Portarul Andrei Vâtcă se aşteaptă, de asemenea, la un meci foarte dificil la Mediaş. „Cu Astra a fost un meci mai puţin reuşit, dar cu Universitatea Cluj ne-a lipsit şi şansa. Cunosc foarte bine Mediaşul, am jucat trei ani acolo şi sunt sigur că vom avea un meci foarte greu. Un meci de şase puncte. Au primit trei goluri din trei şuturi cu Steaua, dar au o echipă foarte bună”, consideră fostul jucător al Mediaşului.