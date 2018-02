Viitorul, tot mai aproape de play-off

FC Viitorul a obţinut trei puncte foarte importante, luni seară, pe teren propriu, câştigând cu scorul de 2-1 (I. Hagi 34, A. Ciobanu 90+4 / M. Roman I 10-pen.) întâlnirea cu FC Botoșani, din etapa a 25-a a Ligii 1 la fotbal, disputată pe stadionul „Central” din Complexul Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu. Lupta pentru play-off se va încheia abia la finalul ultimei runde din sezonul regulat, Viitorul, Dinamo Bucureşti şi CSM Poli Iaşi fiind echipele rămase în cursă. Campioana en titre a României a revenit în partida cu FC Botoşani, după ce oaspeţii au deschis scorul în minutul 10, dintr-un penalty fructificat de Mihai Roman I. Dominarea gazdelor s-a materializat pe tabela de marcaj în minutul 34, atunci când Ianis Hagi a finalizat cu un șut plasat, de la marginea careului, o frumoasă acțiune personală. Aurelian Chițu nu l-a putut învinge pe Cobrea în minutul 41, pentru Ianis Hagi să trimită mingea în bara transversală, în minutul 61, dintr-o lovitură liberă de la 25 de metri. Oaspeţii puteau da lovitura, când Marius Axente nu a profitat de o eroare a lui Cojocaru, iar în faza următoare a venit golul victoriei, reușit de Andrei Ciobanu, în al patrulea minut din prelungiri, jucătorul trimis în teren pe final șutând excelent de la 25 de metri, fără speranţe pentru Cobrea, iar mingea a poposit în vinclul porții adverse.

„Nu pot decât să fiu fericit. Am început negativ, ca şi în meciul cu Astra, dar ne-am revenit, am controlat jocul şi cred că am meritat această victorie. Trebuie să mergem la Iaşi ca să luăm un punct sau să câştigăm”, a declarat Gheorghe Hagi.

Au evoluat următoarele formaţii - FC Viitorul (manager tehnic Gheorghe Hagi): V. Cojocaru - Mladen, Țîru, Hodorogea, De Nooijer - Cicâldău (85 Lima), T. Băluță, Cr. Ganea (85 A. Ciobanu) - A. Chițu, I. Hagi (90+3 Gavra), Vînă; FC Botoșani (antrenor Costel Enache): Cobrea - Dumitraș (63 Ungurușan), Burcă, Miron, Acsinte - Oaidă, Tincu - M. Roman I, Vl. Achim, Moruțan (46 Golofca) - Golubovic (84 M. Axente). Cartonaşe galbene: I. Hagi, Gavra / Golubovic, Tincu, M. Roman I, Oaidă. Meciul a fost arbitrat la centru de Horațiu Feșnic (Cluj-Napoca).

În ultima etapă a sezonului regulat, FC Viitorul va juca în deplasare, sâmbătă, 24 ianuarie, de la ora 19.45. De victoria Viitorului de luni seară a profitat Astra Giurgiu, care nu mai poate rata prezenţa în play-off.

Clasament: 1. CFR 56p (golaveraj: 40-13), 2. FCSB 52p (50-18), 3. Craiova 50p (40-25), 4. FC VIITORUL 41p (33-21), 5. Astra 41p (36-27), 6. Dinamo 39p (39-29), 7. Iași 39p (34-30), 8. Botoșani 36p (27-26), 9. Voluntari 28p (24-32), 10. Timișoara 26p (21-36), 11. Chiajna 25p (33-36), 12. Sepsi 19p (15-42), 13. Mediaș 16p (14-38), 14. Juventus 11p (12-45).

Ocupantele locurile 1-6 la finalul sezonului regulat vor juca în play-off, iar echipele de pe locurile 7-14 din sezonul regulat vor continua în play-out. Campioana României va evolua în Liga Campionilor, iar formațiile de pe locurile 2 și 3, în UEFA Europa League. Locul 12 din play-out va disputa un meci de baraj cu locul 3 din Liga a 2-a. Echipele de pe locurile 13-14 din play-out vor retrograda.

