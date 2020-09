Viitorul trebuie să strângă rândurile

Înfrângerea suferită de FC Viitorul Constanța pe teren propriu, luni seară, în etapa a 3-a a Ligii 1 la fotbal, 1-4 (Luckassen 45+2 / Koljic 18, 51, Bancu 66, A. Ivan 75) cu Universitatea Craiova, a dus echipa de la ţărmul mării pe ultima poziţie în clasament. Cu un singur punct acumulat după trei etape, jucătorii Viitorului trebuie să strângă rândurile şi să înceapă cursa spre locurile din partea superioară a clasamentului, în condiţiile în care vor urma trei partide extrem de dificile: cu Sepsi Sf. Gheorghe, în deplasare, şi cu Astra Giurgiu şi cu CFR Cluj, ambele pe teren propriu.

„Trebuie să vorbim şi despre circumstanţele în care am jucat. Am jucat foarte bine în prima repriză, când am şi marcat. În a doua repriză, după ce am primit al doilea gol, nu am mai revenit. Ca antrenor, trebuie să analizez mai multe lucruri. Am pierdut un meci important, dar în acest caz consider că am evoluat bine, chiar dacă nu am obţinut un rezultat pozitiv. Am dorit să punem Craiova în dificultate, însă rezultatul final nu a fost unul bun pentru noi. Nu este uşor să joci împotriva Craiovei cu un om mai puţin, pentru că eliminarea lui Artean a contat foarte mult în duelul cu una dintre cele mai puternice formaţii din campionat. Dar sunt încrezător în posibilităţile noastre. Trebuie să fim ca o familie, să luptăm ca o familie. Atunci când este furtună trebuie să strângem rândurile şi să luptăm, să contruim”, a declarat la conferinţa de presă Ruben de la Barrera, antrenorul principal al echipei constănţene.