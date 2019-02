Viitorul va disputa duminică prima partidă oficială din 2019

Duminică seară, de la ora 20.00 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look TV), stadionul „Central” din Complexul Sportiv al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu va găzdui întâlnirea dintre FC Viitorul Constanţa şi Universitatea Craiova, capul de afiş al etapei a 22-a din Liga 1 Betano la fotbal. O partidă extrem de importantă pentru Viitorul, formaţia constănţeană fiind la cinci puncte de podium, iar duelul cu oltenii se anunţă unul dificil. Fotbaliştii Viitorului vor să înceapă cu dreptul noul an şi pentru a se impune în meciul de duminică sunt conştienţi că trebuie să joace foarte bine, împotriva unui adversar valoros.

În clasamentul Ligii 1, Universitatea Craiova se află pe locul 3, cu 38 de puncte, iar Viitorul este pe poziţia a cincea, cu 33 de puncte.

„Abia aştept să încep campionatul, pentru că sunt meciuri cu miză. Meci spectaculos, cum au fost şi ultimele meciuri şi la ei acasă şi la noi. Mereu am avut meciuri deschise, sunt două echipe care joacă fotbal, mai ales cu jucători tineri şi ei investesc în jucători tineri şi cred că va fi un meci spectaculos. Sperăm să ieşim noi învingători pentru că este important să începem anul cu dreptul. Sunt destule meciuri până se termină sezonul regulat şi trebuie să acumulăm puncte. Presiunea va fi mereu în sport. Suntem pregătiţi”, a spus Ianis Hagi.

„Va fi un meci interesant cu Craiova, o echipă foarte bună. Eu cred că am făcut o perioadă de pregătire foarte bună şi sper să obţinem un rezultat foarte bun mâine”, a declarat şi Tudor Băluţă, care este mulţumit după transferul la Brighton, dar este conştient că va avea mult de muncit pentru a face faţă în Premier League: „Mă bucur foarte mult că am ajuns să semnez cu Brighton. Este într-adevăr un moment important pentru mine, un moment fericit. Sper în lunile rămase aici (n.r. - la Viitorul) să fac o treabă foarte bună alături de băieţi, iar când mă voi duce acolo să fiu pregătit. Mai am multe de pus la punct, aşa consider eu, mereu este loc de mai bine şi pentru asta voi munci foarte mult şi în această perioadă şi după ce voi ajunge acolo, pentru a ajunge să joc la cel mai înalt nivel. Toată lumea de acolo este foarte deschisă. Mi-au prezentat ideile lor despre viitor şi tot ce mi-au spus m-a mulţumit. De aceea consider că am luat o decizie foarte bună şi sper să joc cât mai mult. Mă bucur că am ajuns semnez cu o echipă din Premier League”.

„Sunt cinci meciuri grele, unde sperăm să facem rezultate favorabile şi bune pentru noi, ca să ne îndeplinim gândul, dorinţa noastră, aceea de a intra în play off. Adversarii sunt competitivi, sunt buni, sunt meciuri grele, dar o să încercăm să ne depăşim, să facem tot posibilul ca noi să ne îndeplinim obiectivul. Primul meci este acela cu Craiova, un meci foarte greu acasă contra unui adversar care ştie fotbal, care are organizare foarte bună jocului. Va fi un meci frumos aşa cum între noi şi ei întotdeauna au ieşit. Şi noi avem anumite calităţi importante, ne place să jucăm fotbal, ne place să ne impunem, dorim să ne impunem pe teren şi sper să o facem mai bine ca ei. Dar întotdeauna ţin cont şi de adversari şi adversarul de mâine este un adversar foarte bun. Sunt trei puncte care vor fi importante pentru noi, ne dorim victoria. Au un antrenor foarte bun, tactic înţelege bine fotbalul. Pentru mine nu contează cine va intra în teren”, consideră managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi, care nu îi va putea utiliza în meciul de duminică pe Drăguş, suspendat, şi Eric, probleme medicale, urmând să decidă în ziua partidei cu oltenii formula de start.