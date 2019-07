Viitorul vizează încă o victorie în Liga 1

După ce evoluat joi seară, în deplasare, în prima manșă a turului secund din UEFA Europa League, 3-6 (Mladen 21, Ţîru 56, 61 / Asare 4, Dejaegere 13, Kubo 35, 45, Yaremchuk 42-pen., 50) cu formaţia belgiană KAA Gent, FC Viitorul Constanța va susţine duminică, de la ora 21.00 (în direct la Digii Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport), partida din etapa a treia a Ligii 1. Adversara fotbaliştilor pregătiţi de Gheorghe Hagi va fi FC Hermannstadt, iar Viitorul porneşte favorită în confruntarea programată pe stadionul „Central” din Complexul Sportiv al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu.

1-0 în Supercupa României, cu CFR Cluj, 5-0 cu Dinamo București, în prima etapă a campionatului, pe teren propriu, și 1-0, în deplasare, cu nou promovata Chindia Târgoviște sunt rezultatele înregistrate de jucătorii constănțeni, care au pornit foarte bine

în actualul sezon.

Având punctaj maxim, Viitorul se gândeşte doar la victorie, mai ales că adversara nu a acumulat vreun punct în primele două etape, dar echipa constănţeană ştie că nu va avea un meci uşor.

„Un meci destul de dificil, cu o echipă foarte bună. Chiar dacă au avut două rezultate negative, eu spun că vor fi montaţi şi ei şi vor încerca să-şi repare greşelile. Noi vrem să ne facem jocul şi să luăm cele trei puncte. Mă simt bine, uşor-uşor sper să pot să joc un meci întreg. Nu mai simt nicio durere, doar e vorba de pregătirea fizică şi sper să încep să-mi revin. La Gent, chiar după ce intrasem am avut o ocazie mare. Îmi pare rău că nu am putut să marchez, cred că încă un gol în plus cântărea enorm pentru noi în meciul retur. E clar că fotbalul din Belgia este un fotbal foarte puternic, în dezvoltare, dar părerea mea că în retur putem face un rezultat bun, chiar dacă am primit şase goluri. Am făcut nişte greşeli şi eu sper să nu le mai repetăm în retur. Avem în faţă un meci de campionat şi trebuie să trecem peste şi ne interesează următorul meci” - Denis Drăguş.

„Va fi o partidă dificilă, mai ales că noi venim după acest meci în Belgia, am făcut şi un drum lung, am ajuns ieri seară. Noi dacă suntem mental bine sunt sigur că vom face un meci bun. Normal, orice meci e binevenit. Va fi un test, este un meci de liga întâi, trebuie să-l tratăm cu brio şi sunt sigut că la meciul de săptămâna viitoare vom fi pregătiţi sută la sută. Eu am semnat în urmă cu două săptămâni şi jumătate, nu am fost sută la sută pregătit fizic, dar acum mă simt la capacitate maximă. Vreau să vin cu un plus la această echipă şi să ajut cât mai mult. Nu contează cine marchează, important este să câştigăm, să ne facem jocul nostru, iar eu dacă pot să ajut echipa cu un gol va fi foarte bine”- Marco Dulca.

„În primul şi în primul rînd, gândurile noastre se îndreaptă acum spre refacerea jucătorilor, foarte rapidă, atât fizic, cât şi mental, pentru a putea ca mâine să fim în condiţii foarte bune de joc. Jucăm din trei în trei zile, nu este uşor, dar trebuie să facem în aşa fel încât să câştigăm meciul de mâine. Ştim că nu ne aşteaptă un meci uşor, pentru că echipele colegului nostru Enache sunt echipe bine organizate şi care încearcă să joace fotbal. Din ce am apucat să-i studiem (n.r. - pe cei de la Hermannstadt), chiar o fac, chiar dacă au început mai puţin bine. Joacă un fotbal bun şi să nu uităm că au marcat trei goluri Stelei (n.r. - FCSB-ului). Trebuie să fim foarte foarte atenţi şi să pregătim faza de tranziţie negativă foarte bine, pentru că noi încercăm să controlăm jocul şi să avem posesia, să mergem pe atacuri poziţionale. Ne gândim numai la meciul de mâine. Înainte de meciul cu belgienii cel mai mult ne convine victoria în meciul de mâine, pentru a aborda returul aşa cum trebuie. Toată lumea ne dă favoriţi, dar numai noi ne putem face partida uşoară, dacă facem lucrurile aşa cum trebuie” - Cătălin Anghel, antrenor secund FC Viitorul.

Rezultate primelor două întâlniri din etapa a 3-a a Ligii 1 -

Vineri, 26 iulie

CSM Politehnica Iaşi - Academica Clinceni 2-0 (Horşia 47, Ad. Bălan 78-pen.)

FC Voluntari - Astra Giurgiu 1-2 (Căpăţână 10 / Alibec 42, V. Gheorghe 56)

Programul celorlalte meciuri -

Sâmbătă, 27 iulie

ora 18.00: Gaz Metan Mediaş - Sepsi Sf. Gheorghe

ora 21.00: CFR Cluj - Dinamo Bucureşti

Duminică, 28 iulie

ora 18.00: Universitatea Craiova - Chindia Târgovişte

ora 21.00: FC VIITORUL CONSTANŢA - FC Hermannstadt

Luni, 29 iulie

ora 20.00: FCSB - FC Botoşani

Partidele vor fi transmise în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport.

Clasament: 1. Iaşi 7p (golaveraj: 4-1), 2. FC VIITORUL 6p (6-0), 3. Craiova 6p (5-2), 4. Botoşani 4p (6-3), 5. CFR 4p (5-2), 6. Mediaş 4p (4-2), 7. FCSB 4p (4-3), 8. Astra 4p (4-4), 9. Sepsi 2p (0-0), 10. Chindia 1p (2-3), 11. Voluntari 1p (2-6), 12. Hermannstadt 0p (3-6), 13. Clinceni 0p (3-9), 14. Dinamo 0p (0-7).