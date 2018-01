Viitorul vrea puncte la Bucureşti

Partida dintre FCSB și FC Viitorul, din etapa a 22-a a Ligii 1 la fotbal, care se va disputa duminică seară, de la ora 20.00 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look TV), pe Arena Națională din București, va aduce faţă în faţă echipele care au luptat în sezonul trecut, până în ultima etapă, pentru titlul de campioană. Acum, duelul este unul foarte important pentru play-off, Viitorul fiind formaţia care are nevoie mai mare de puncte pentru a fi sigură de un loc în primele şase la finalul anului, în timp ce FCSB vrea să reducă diferenţa faţă de CFR, după ce clujenii au pierdut, sâmbătă seară, la Craiova.

„Este un meci foarte important, un meci mare. Avem nevoie de puncte şi să încheiem anul foarte bine. În ultimul an nu ne-au bătut, am câştigat titlul. Eu trebuie să dau gol”, a spus George Ţucudean. „O să fie un meci foarte greu, deschis oricărui rezultat. Am demonstrat că avem un joc plăcut şi sper să obţinem cele trei puncte”, a adăugat Cristi Ganea.

„Cum se spune că nimic nu este întâmplător în viaţă, înainte de Sărbători avem un meci important la Bucureşti, un meci mare, cu o echipă cu un lot foarte bun. Trebuie să luptăm, să nu facem greşeli, să jucăm foarte bine, dacă vrem să luăm puncte în deplasare. Cred că suntem pregătiţi pentru acest meci. Încercăm să câştigăm. Suntem echipa campioană, avem experienţă, avem o echipă foarte bună şi cred că va ieşi un meci foarte bun. Au luat mulţi jucători valoroşi de la noi, dar noi suntem formatori. Nu vreau să-mi aduc aminte de ce s-a întâmplat la finalul campionatului trecut”, a declarat Gheorghe Hagi, managerul tehnic al Viitorului.

Clasament: 1. CFR 49p (golaveraj: 35-12), 2. FCSB 44p (43-14), 3. Craiova 43p (36-23), 4. Astra 37p (29-20), 5. Botoșani 35p (26-23), 6. FC VIITORUL 34p (29-17), 7. Dinamo 33p (31-22), 8. Iași 27p (24-28), 9. Timișoara 25p (18-30), 10. Chiajna 24p (29-29), 11. Voluntari 22p (18-25), 12. Mediaș 15p (10-32), 13. Sepsi 15p (13-37), 14. Juventus 9p (11-41).

