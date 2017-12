Viitorul vrea să evite orice surpriză

Sâmbătă, de la ora 11.00, la Ovidiu, în etapa a 12-a a Seriei 1 din Liga a II-a la fotbal, FC Viitorul Constanţa are o nouă misiune dificilă, urmând să primescă replica formaţiei Astra II Giurgiu, o echipă incomodă în deplasare. O partidă pe care antrenorul Cătălin Anghel o pregăteşte cu multă atenţie, ţinând cont şi de faptul că la giurgiuveni au putea evolua şi mai mulţi jucători de la Astra Ploieşti.

„Niciun meci nu este câştigat dinainte, mai ales că întâlnim o echipă care probabil va avea în componenţă şi mai mulţi jucători de la prima formaţie. Astra are un lot numeros şi beneficiază de mulţi jucători cu experienţă în Liga 1. Un meci foarte greu, împotriva unei formaţii care are un antrenor experimentat şi care poate oricând furniza surprize în deplasare. Trebuie să punem presiune pe adversar, să nu îi lăsăm să-şi facă jocul. Ne dorim să începem să şi creştem în evoluţii, dar cel mai mult va conta obţinerea victoriei. Suntem pe primul loc, este bine să fii acolo, dar şi mai bine este să rămâi acolo. Nu ne uităm însă prea des pe clasament pentru că drumul până la final este destul de lung“, a declarat antrenorul Cătălin Anghel într-o conferinţă de presă. Mijlocaşul Mihai Onicaş consideră că Viitorul are prima şansă în partida cu Astra II Giurgiu. „Suntem lideri şi ne dorim să obţinem victoria. Nu ar trebui să ne intereseze dacă îşi vor întări echipa cu jucători de la Astra Ploieşti. Nu ne este teamă de nimeni, mai ales că de la anul ne dorim să jucăm împotriva primei lor echipe“, a mărturisit Onicaş. Pentru meciul de sâmbătă, antrenorul Cătălin Anghel îi va putea utiliza şi pe Onicaş şi Albu, reveniţi după accidentări, în timp ce Vajou şi Cureteu sunt în continuare nerefăcuţi. Partida va fi arbitrată de Florin Ghimbăşan (Braşov), ajutat de Mihail Grigoriu şi Cosmin Vătămanu (ambii din Bucureşti).