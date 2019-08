Viitorul vrea să-şi păstreze locul în fruntea clasamentului

FC Viitorul Constanța va disputa duminică seară, de la ora 21.00 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport), în deplasare, partida cu Sepsi Sf. Gheorghe, din etapa a patra a Ligii 1. Un meci la finalul căruia fotbaliştii dirijaţi de Gheorghe Hagi vor să rămână în fotoliul de lider şi să bifeze a patra victorie consecutivă din campionat.

Se vor afla faţă două dintre echipele neînvinse în actualul campionat. Dacă Viitorul are trei victorii consecutive, Sepsi şi-a trecut în cont trei remize, astfel că jucătorii constănţeni sunt avertizaţi de dificultatea duelului la finalul căruia vor să treacă şi peste al patrulea val.

„Ne va aştepta un meci greu, pe un teren pe care în campionatul trecut nu am reuşit să câştigăm. Ne va aştepta un meci cu o echipă foarte agresivă, mai ales pe teren propriu. Sperăm că vom putea câştiga pentru că avem nevoie de cât mai multe puncte şi pentru a ne păstra linia de victorii din campionat. Sperăm să facem un meci foarte bun şi să venim acasă cu cele trei puncte. Victoriile aduc un moral foarte bun la echipă, dau încredere” - Andrei Artean.

„Îmi doresc să marchez, dar mai puţin contează cine dă goluri. Aşa că ar fi foarte bine să plecăm de acolo cu trei puncte. Vom întâlni o echipă care are trei egaluri în campionat, care a prins play-off-ul sezonul trecut şi sunt sigur că vrea acelaşi lucru şi în acest an. Important este că avem sută la sută în campionat şi sperăm să avem acelaşi parcurs” - Eric de Oliveira.

„O deplasare dificilă, unde până acum nu numai că nu am câştigat, nu am marcat. Gândul nostru este să mergem să facem un meci bun, să marcăm, pentru că ne dorim victoria. Sepsi a făcut destul de multe schimbări, dar, din ce am văzut eu în aceste trei meciuri, este o echipă solidă, puternică, greu să o desfaci, se apără bine şi atacă bine sau mai bine zis se apără foarte bine şi doreşte să atace. Ştim că va fi un meci greu, dar mergem cu gândul să luăm cele trei puncte, să ne luptăm pentru ele şi sperăm, cum am făcut-o la toate meciurile, să marcăm. Până acum am marcat în toate meciurile. Bineînţeles, fără să uităm că fotbalul are două faze şi ofensiv şi defensiv. Ca să ai o şansă să câştigi trebuie să joci fără minge foarte bine cu Sepsi. Ne dorim să ne luptăm acolo, sus. Mentalitatea noastră să câştigăm fiecare meci. Important este să demonstrezi în teren. Arătăm bine şi eu sunt mulţumit de modul cum decurg lucrurile. Trebuie să fim pregătiţi şi să luptăm, să avem ambiţie, să jucăm fotbal, să câştigăm. Trebuie să controlăm totul” - Gheorghe Hagi, manager tehnic Viitorul.

De la Viitorul vor lipsi George Ganea şi Vlad Achim, menajaţi după efortul depus în ultimele meciuri, dar şi cei trei jucători cu probleme medicale, Casap, Rivaldinho şi H. Keita.

Partida de la Sf. Gheorghe va fi arbitrată de o brigadă alcătuită din Horaţiu Feşnic (Cluj-Napoca), la centru, ajutat de asistenţii Alexandru Cerei (Cluj-Napoca) şi Adrian Popescu (Craiova). Rezervă va fi Horia Mladinovici (Bucureşti).

Rezultatele primelor partide din această rundă -

Vineri, 2 august

Dinamo Bucureşti - Academica Clinceni 4-2 (D. Popa 52, 82, 90+3, Montini 56 / Vojtus 66, R. Ion 73)

Sâmbătă, 3 august

FC Botoşani - Gaz Metan Mediaş 1-1 (Ed. Florescu 83 / M. Constantin 19)

Programul celorlalte meciuri din etapa a patra a Ligii 1 -

Sâmbătă, 3 august

ora 21.00: Chindia Târgovişte - CFR Cluj

Duminică, 4 august

ora 18.00: FC Hermannstadt - Universitatea Craiova

ora 21.00: Sepsi Sf. Gheorghe - FC Viitorul Constanța

Luni, 5 august

ora 18.00: FC Voluntari - CSM Politehnica Iaşi

ora 21.00: Astra Giurgiu - FCSB

Meciurile vor fi transmise în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport.

Clasament: 1. FC VIITORUL 9p (golaveraj: 9-2), 2. Craiova 9p (6-2), 3. Botoşani 8p (9-4), 4. CFR 7p (6-2), 5. Iaşi 7p (4-1), 6. Mediaş 6p (6-4), 7. Astra 4p (4-4), 8. FCSB 4p (4-5), 9. Sepsi 3p (1-1), 10. Dinamo 3p (4-10), 11. Chindia 1p (2-4), 12. Voluntari 1p (2-6), 13. Hermannstadt 0p (5-9), 14. Clinceni 0p (5-13).

Locurile 1-6 din sezonul regulat al Ligii 1 vor evolua în play-off, iar locurile 7-14 din sezonul regulat vor continua în play-out.

Locul 1 din play-off se va califică în UEFA Champions League, în timp ce locurile 2 și 3 vor merge în UEFA Europa League.

Locul 12 (locul 6 din play-out) va disputa un baraj cu echipa de pe locul 3 din Liga a 2-a.

Locurile 13-14 (locurile 7-8 din play-out) vor retrograda.