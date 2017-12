Viitorul vrea un rezultat pozitiv la Timișoara

18:05:03 / 10 August 2017

decadere

hagi ai inceput frumos dar.......din ce in ce te afunzi.Pacat ca incet incet distrugi echipa.Oricat de prost as fi ,nu inteleg dece va bucurati ca vindeti jucatorii.nu vedeti ca becali sfideaza campionatul.Lasati-l sa -si faca doua echipe ca are jucatori din toata tara si sa joace in fiecare etapa intre ei.ACESTA NU ESTE UN CAMPIONAT CARE SA MAI PREZINTE INTERESUL SPECTATORILOR. Mai interesant devine fotbalul din liga 3 pentru constanteni.