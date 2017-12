Viitura de pe Vedea, la o cotă maximă a ultimilor 50-100 de ani

Directorul adjunct al Administrației Naționale Apele Române (ANAR), Ovidiu Gabor, a declarat că autoritățile sunt pregătite să intervină pentru a tranzita viitura formată pe râul Vedea, una dintre cele mai mari viituri din ultimii 50-100 de ani. "Viitura care s-a format pe Vedea este o viitură mult mai mare față de ceea ce am avut în noaptea de Paști. Am depășit cotele cu 70 de cm la Buzești și a fost afectată localitatea Icoana. Am reușit să tranzităm viitura pe sectorul Buzești - Văleni și râul Cotmeana și suntem pregătiți ca în aval de la Văleni- Alexandria și până la vărsarea râului Vedea cu oameni, cu echipamente, toate digurile sunt sub control. Sunt stabilite echipe care să intervină pe fiecare zonă, am stabilit și o eventuală zonă de inundare dirijată în situația în care va fi nevoie, dar cred că la ora actuală, cum evoluează fenomenul, o să reușim să tranzităm viitura fără probleme", a afirmat adjunctul de la Apele Române. Acesta a precizat că în ultimele 24 de ore au fost emise 21 de avertizări hidrologice, majoritatea cu cod roșu. "În ultimele două zile am avut viituri și debite pe care nu le-am înregistrat niciodată. Cea de la Gilort, cea de la Nistorești a fost o dată la 100 de ani, valoare pe care n-am întregistrat-o, cea de la Olănești - la 150 de ani iar viitura pe care vrem s-o tranzităm pe Vedea este o viitură între 50 și 100 de ani", a explicat Gabor.