Viitură în miez de noapte

La un pas de dezastru a fost, luni noapte, satul Sinoe, care a fost afectat de inundaţii, în urma unei ploi torenţiale abătute asupra localităţii. Ploaia a început să cadă în jurul orei 02.00 şi a durat timp de o oră, înregistrîndu-se o cantitate de precipitaţii de 117 litri pe metrul pătrat. Localnicii din Sinoe au trăit, în miez de noapte, momente de groază, amintindu-şi de păţaniile românilor din nordul ţării. 17 case şi peste 40 de gospodării au fost inundate pe loc, apele spulberînd în calea lor garduri şi anexe gospodăreşti şi luînd pe sus zeci de animale. Dintre toate gospodăriile inundate, cea mai afectată este cea a familiei Perhaiţă, a cărei locuinţă este la un pas de a se dărîma. Păuna Perhaiţă, o pensionară în vîrstă de 73 de ani, şi fiica ei, de 47 de ani, şi-au văzut spulberate agoniseala de o viaţă în numai cîteva clipe. “Casa stă să se dărîme, păsările mi-au murit, porumbul din hambar a fost compromis. Am pierdut tot. Ce mă fac eu la vîrsta mea, unde să mă duc şi cu ce să mă hrănesc? În plus, am o fată care are cancer în ultima fază. Îmi e milă de ea că nu poate să se ridice din pat. Parcă m-a blestemat Dumnezeu”, a spus femeia, cu lacrimi în ochi. Bătrîna şi fiica sa au fost cazate de autoritatea locală într-o încăpere a Căminului Cultural. Primarul comunei Mihai Viteazu (de care aparţine administrativ satul Sinoe), Gheorghe Grameni, a declarat că situaţia Păunei Perhaiţă nu va rămîne aşa, iar în perioada următoare va căuta soluţii pentru construirea unei noi locuinţe. În situaţia familiei Perhaiţă se află şi Romeo Şerban, care a fost evacuat, împreună cu familia sa, din casa în care stătea cu chirie.

Ploaia a provocat şi creşterea nivelului pîrîului Săruri, care trece prin sat, iar apa a inundat şi o societate agricolă, aflată în proprietatea primarului. El a povestit că i-au fost distruse toate depozitele de cereale, iar mai multe utilaje au fost acoperite de ape. “Ca să vă închipuiţi cît de puternică a fost viitura, vă spun că unul dintre tractoarele aflate în propietatea mea, aflat la marginea satului, a fost tîrît de ape mai bine de doi kilometri”, a declarat Grameni. Tot primarul a povestit că a fost, la rîndul său, la un pas de a fi luat de viitură: “Mă pregăteam să plec de acasă în toiul nopţii, dar m-am răzgîndit. Şi bine am făcut, pentru că, după cîteva minute, viitura m-ar fi prins şi aş fi fost luat cu maşină cu tot”. “Am rămas fără aproximativ 400 - 500 de tone de cereale depozitate în hambarul din curte, care a fost inundat de puhoiul de apă. Sînt însă oameni din sat, rude ale mele, de exemplu, care au pierdut întreaga cultură de rapiţă însămînţată, peste 80 de hectare numai într-un singur caz, pentru că torentele de apă care au coborît pe versanţi au săpat şanţuri pe cîmp, prin arătură, cu lăţimea de peste 1 metru”, a adăugat primarul. În urma solicitărilor autorităţii locale, la Sinoe au ajuns mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă \"Dobrogea” al judeţului Constanţa, care i-au ajutat pe localnici să scoată apa din case şi gospodării. Grameni a mai spus că multe dintre locuinţele afectate de inundaţii vor fi verificate, deoarece sînt construite din chirpici şi există riscul de prăbuşire. De asemenea, locuitorilor din comună le-au fost distribuite sticle cu apă, deoarece fîntînile au fost inundate, iar apa nu mai este potabilă. Potrivit informaţiilor furnizate de Primăria Mihai Viteazu, în urma precipitaţiilor înregistrate în Sinoe, pe lîngă cele 17 case, au fost afectate de viituri patru magazii cu cereale, 50 de fîntîni şi 40 de grădini. De asemenea, au fost luate de ape 100 de păsări, trei porci şi capre, 20 de hectare de rapiţă au fost distruse şi patru beciuri inundate. De furia apelor nu au scăpat nici drumurile din sat, care au fost distruse pe o porţiune de patru kilometri. Pentru redresarea situaţiei din Sinoe s-a lucrat cu opt reprezentanţi ai Staţiei de pompieri Midia - Năvodari, cu tehnica de luptă din dotare, respectiv o autospecială, un autocamion de intervenţie şi o motopompă.

Ploi abundente au căzut, în noaptea de luni spre marţi, în 15 localităţi constănţene, însă cea mai mare cantitate de precipitaţii, de 117 litri/metrul pătrat, s-a înregistrat la Sinoe.