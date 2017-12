Viiturile le-au luat oamenilor pînă şi speranţa

Lacrimi şi disperare. Acestea sînt cuvintele care caracterizează cel mai bine situaţia din satele lovite de inundaţii. După Dulceşti şi Pecineaga, furia apelor a lovit, marţi seara, şi satele Credinţa (comuna Chirnogeni), Casicea şi Scărişoareanu (comuna Amzacea). După potop, oamenilor care s-au trezit cu apa în casă nu le-a mai rămas nimic... Nici măcar speranţa. "Nu mai am putere nici să plîng", spune tanti Maria, o bătrînă din Casicea care şi-a văzut toate lucrurile din casă distruse de apă. Cu ultimele puteri, ieri, bătrîna a scos preşurile şi plapuma la soare, ca să nu putrezească. În aceeaşi situaţie mai sînt şi alţi localnici ale căror case s-au nimerit în calea apelor. Deşi i se poate citi suferinţa pe faţă, bătrîna se consideră norocoasă că locuinţa ei a rămas în picioare. "Mie nu mi-a căzut niciun perete. E casa mai nouă. Dar ce mă fac fără mobilă? Apa a distrus tot", a mai spus tanti Maria. În Casicea, cinci case sînt în pericol să se prăbuşească în orice moment, întrucît apa le-a slăbit structura de rezistenţă. Profira Călin, o bătrînă din Casicea era singură în momentul în care s-a format viitura şi i-a intrat apa în casă. Cu toate acestea, în primele momente, bătrîna a refuzat să ceară ajutor, pentru a nu-şi lăsa locuinţa pradă în calea viiturii. "Noi, vecinii, am venit imediat, pentru că ştiam situaţia bătrînei, care locuieşte singură. În primă fază a refuzat să iasă din casă şi încerca să mai salveze cîte ceva din lucruri. Un alt vecin a deconectat energia electrică, pentru că deja se produceau scurtcircuite", a spus Mihai Bălăceanu, unul dintre vecinii bătrînei, care ieri ajuta la scoaterea lucrurilor distruse din casă. "Noaptea trecută a dormit sub cerul liber. Eu o să încerc să o iau la mine, dar sînt sigură că nu va dori să vină la Constanţa. Aici a trăit toată viaţă", a spus Mirela Călin, fiica femeii. Viitura produsă marţi seara a luat prin surprindere tot satul, localnicii declarînd că nu au mai văzut aşa potop din 1969. "Au mai fost inundaţii şi anul trecut, dar niciodată nu ne-a intrat apa în case", a mai spus Mihai Bălăceanu. Apele nu au distrus doar casele oamenilor, ci întreg satul. Uliţele arătau ca după război, păstrînd încă vii urmele viiturii. Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a trimis aici o autospecială cu apă potabilă.

O privelişte asemănătoare am găsit şi în satul Credinţa. Drumul principal din comună, inaugurat în urmă cu numai doi ani, acum este plin de cratere. Viitura a fost atît de puternică încît a reuşit să doboare şi cîţiva stîlpi de înaltă tensiune. Apa a intrat în grădiniţa din localitate şi în curtea şcolii, fapt pentru care copiii nu pot merge la cursuri. Ieri, la prînz, deşi potopul trecuse de aproape 12 ore, nivelul apei se menţinea la 30 cm pe unele porţiuni din stradă şi de jumătate de metru în casele oamenilor. "Sinistraţii s-au cazat pe la rude. Prima măsură pe care o vom lua va fi să distribuim oamenilor apă minerală şi alimente de strictă necesitate. În sat mai există o singură sursă de apă potabilă, de la care au prelevat probe angajaţii Autorităţii pentru Sănătate Publică. Pînă în momentul în care apele nu se vor retrage, nu putem evalua pagubele. Nu ne putem pune în faţa naturii", a declarat primarul comunei Chirnogeni, Gheorghe Manta. Potrivit primarului, printre sinistraţi se află copii, bătrîni şi persoane cu handicap de gradul I, aceştia fiind adăpostiţi la rude. Victoriţa Tănase se numără printre cei ale căror case au fost distruse de ape. Ieri, femeia plîngea în centrul satului, alături de alţi localnici aflaţi în aceeaşi situaţie. "Prima dată a căzut partea din spate a casei, dar pentru că apa nu se retrage, va cădea toată. Nu am putut salva nimic. Am rămas doar cu hainele de pe mine. Nu am niciun venit. Cîştigam cîţiva bani de pe urma vacii pe care o creşteam, dar apa mi-a distrus tot porumbul", a spus Victoriţa Tănase, care a adăugat că are în îngrijire un băiat de 16 ani, care acum stă la nişte rude.