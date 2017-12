Vijelia a luat pe sus acoperişul şcolii din Kogălniceanu

Asupra localităţii Mihail Kogălniceanu, sîmbătă seara s-a abătut, ca din senin, o vijelie care a măturat tot ce a întîlnit în cale. Nu a durat mai mult de zece minute, dar a fost suficient să producă pagube considerabile şi să bage spaima în locuitori. "Tocmai ieşisem din casă după prima repriză a meciului de fotbal al Naţionalei. Cred că era ora 8.30 cînd cerul s-a înnorat brusc, iar vîntul a început să sufle cu putere. Din cauză că rafalele s-au înteţit, am închis animalele şi m-am adăpostit în casă", a povestit Constantin Dumitrescu, un localnic din Kogălniceanu.

Cele mai mari pagube au fost înregistrate la şcoala din localitate. În doar cîteva minute, peste 100 mp din acoperişul instituţiei de învăţămînt, împreună cu grinzile şi tavanul, au fost puse la pămînt. După ce ploaia s-a încheiat, comisia comunală de prevenire a calamităţilor naturale a început să facă evaluările, intervenind la strîngerea rămăşiţelor din acoperiş. "Pentru rezolvarea promptă a situaţiei am cerut dublarea pazei în zona afectată. Deocamdată, nu a fost evaluată suma totală a stricăciunilor, însă am discutat cu o firmă de construcţii în vederea demarării cît mai rapide a lucrărilor de refacere a şcolii", a declarat primarul din Kogălniceanu, Valer Iosif Mureşan. Furtuna a durat doar zece minute, însă după ce s-a terminat, zona din centrul localităţii arăta ca după potop. O privelişte dezolantă cu mormane de frunze, ţigle smulse de pe blocuri şi o cabină telefonică răsturnată. Urgia s-a abătut şi asupra familiei Bertimir. Aici, furtuna a rupt o salcie de 20 de ani şi înaltă de aproape 15 metri. Oamenii sînt îngroziţi de forţa cu care furtuna a lovit şi povestesc că n-au mai văzut aşa ceva de aproape 50 de ani. "Am crezut ca vine cutremurul, dar am avut mare noroc că acest copac nu s-a prăvălit peste casă", a spus Irfan Bertimir.