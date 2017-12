„Viking Primadonna” deschide sezonul de croaziere

Nava fluvială „Viking Primadonna”, sub pavilion Malta, va deschide, pe 3 aprilie, sezonul de croaziere 2010 în Portul Constanţa. Nava, cu o lungime 113,40 metri, a fost construită în 1998, are la bord 140 pasageri şi 47 de membri ai echipajului. Administraţia Porturilor Maritime Constanţa (APMC) anunţă că „Viking Primadonna” vine din Portul Ruse şi ajunge în Portul Constanţa sâmbătă, la ora 11.00, şi pleacă la ora 16.00, însă se va reîntoarce luni în portul constănţean, unde va rămâne câteva ore. Croaziera aleasă de turiştii de la bordul navei se numeşte „Odiseea Est Europeană” şi itinerariul „Viking Primadonna” include şi porturile Passau, Melk, Viena, Bratislava, Budapesta, Belgrad, Vidin şi Olteniţa. Reprezentanţii APMC au anunţat că, în 2010, peste 16.000 de pasageri străini vor ajunge în Constanţa, estimând o creştere între 5 - 10% a numărului turiştilor care vor sosi la terminalul de croaziere, comparativ cu anul trecut. În sezonul 2010 vor reveni la Constanţa navele fluviale, cel puţin 10, după un an de pauză din cauza crizei globale. Potrivit directorului APMC, Ioan Bălan, compania „Costa Crociere“, una dintre cele mai importante la nivel mondial, va deveni client \"fidel\" al Portului Constanţa. Dacă până în acest an doar o navă a acestei companii ajungea la Constanţa, în 2010 sunt anunţate cel puţin trei. Acestea sunt şi cele mai spectaculoase nave care acostează la Constanţa în acest an, având capacităţi mari, de peste 2.500 turişti, dar şi facilităţi dintre cele mai moderne. Printre navele care vor reveni în Portul Constanţa se numără: „Kristina Regina“, „Le Levant“, „Taras Schevchenko“, „Nautica“, „Spirit of Adventure“, „Discovery“, „Albatros”, „Seven Seas Navigator“. Până în prezent, la terminalul de croaziere al Portului Constanţa, au fost anunţate 60 de escale ale unor nave maritime şi fluviale de pasageri.