Viktor Orban: Noi, maghiarii, am avut interesul ca România să fie membră Schengen

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a afirmat, vineri, că maghiarii au avut de mult timp interesul ca România să fie membră a Spaţiului Schengen.



Viktor Orban se află la Bucureşti, unde a avut o întrevedere cu premierul Marcel Ciolacu.

"Suntem aici pentru a încheia o colaborare foarte strânsă de jumătate de an care s-a format între noi. În iulie, domnul prim-ministru a fost atât de drăguţ încât m-a primit, aici, la Bucureşti. Atunci am convenit că vom progresa conform unui plan comun în timpul preşedinţiei maghiare la Consiliul European şi am stabilit ca obiectiv ca în timpul preşedinţiei ungare România să adere la Spaţiul Schengen. A fost o sarcină foarte dificilă, am discutat foarte mult despre aspectul dacă este realist ca acest lucru să se întâmple anul acesta.

Am făcut un plan de acţiune, ne-am uitat care sunt ţările care sunt împotriva extinderii, am discutat care sunt metodele şi care este colaborarea prin care putem să-i convingem că iată este vorba de o oportunitate istorică. Am pus în practică acest plan de acţiune elaborat în comun şi rezultatul a fost ceea ce puţini s-au gândit că se poate realiza în timpul preşedinţiei maghiare, ceea ce arată foarte puternic că cele două ţări au o istorie comună şi ştim foarte bine că succesul individual este puţin, trebuie ca şi vecinul să aibă succes. Deci, noi, maghiarii, de mult am avut interesul ca România să fie membră a Spaţiului Schengen, împreună cu noi, ceea ce s-a întâmplat acum", a spus Viktor Orban, după întâlnirea avută la Palatul Victoria cu Marcel Ciolacu.