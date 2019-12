Viktor Orban: Vrem să construim cu România o nouă Europă Centrală

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat, sâmbătă seara, la Timişoara, unde a participat la un spectacol organizat pentru a marca împlinirea a 30 de ani de la Revoluţie, că Ungaria este pregătită să construiască, împreună cu vecinii ei, printre care şi România, o nouă Europă Centrală. Premierul Ungariei a spus, în discursul rostit la Timişoara, că noua Europă Centrală, pe care Ungaria este pregătită să o construiască împreună cu vecinii ei, printre care şi România, ar putea deveni una dintre cele mai competitive regiuni din lume, cu oraşe legate între ele cu autostrăzi şi trenuri de mare viteză, în care oamenii să aibă locuri de muncă şi care s-ar putea confrunta cu problema forţei de muncă venite din Europa de Vest. „Dacă vom colabora, acest lucru va deveni posibil şi aceasta va fi noua realitate europeană”, a spus prim-ministrul Ungariei, citat de agenţia MTI. El a mai precizat că Ungaria nu mai vrea să fie în linia a doua a Europei şi vrea să facă parte din ţările europene în care este cel mai bine să trăieşti, să creezi, în care mediul este plăcut şi vrea să rămână una din ţările cu cel mai ridicat grad de siguranţă din lume. În opinia sa, aceste obiective pot fi atinse mai uşor împreună cu statele vecine.

Referindu-se la evenimentele de la Timişoara de acum 30 de ani, Viktor Orban a spus că mesajul transmis de timişoreni şi de români a fost că popoarele din Europa Centrală îşi vor recâştiga libertatea chiar cu preţul vieţii şi că aceste popoare au ştiut că libertatea nu le va fi dată cadou de marile puteri. „Dacă i-am fi aşteptat pe occidentali, am trăi şi acum sub ocupaţia trupelor ruseşti, am fi membrii Tratatului de la Varşovia şi viitorul nostru ar fi decis la congresele Partidului Comunist. Noi însă am vrut să trăim în libertate (…), iar eroii noştri şi-au jertfit şi sângele pentru ea”, a spus premierul Ungariei. La Timişoara a avut loc sâmbătă seara spectacolul „Libertate 89”, organizat de Consiliul Naţional al Maghiarilor din Transilvania pentru a marca 30 de ani de la Revoluţia din 1989.