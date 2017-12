Vila Dante - aici sunt banii dumneavoastră!

ACUZE Subiectul fierbinte al Vilei Dante, în care Traian Băsescu ar fi urmat să se mute după plecarea de la Cotroceni, conform afirmaţiilor premierului Victor Ponta, l-a făcut pe preşedintele suspendat să iasă furibund la rampă. ,,Nu m-am ocupat niciodată cu RAAPPS, ce Dumnezeu? Ăsta ( Victor Ponta - n.r.) minte cum respiră. Ieri spunea că din 2010 se lucrează la vila asta. Eu am fost ales în decembrie 2009. La trei luni de la desemnare dădea cineva dispoziţii?! Să-mi arate cererea mea sau a administraţiei prezidenţiale. Poate Administraţia Prezidenţială a cerut. (…) Victor Ponta va trebui să răspundă în faţa legii. Îi voi face plângere penală”, a spus preşedintele suspendat. De cealaltă parte, premierul Victor Ponta a subliniat că minciuna preşedintelui suspendat este una evidentă, adăugând că ar fi fost mult mai simplu dacă Băsescu ar fi recunoscut că a solicitat renovarea Vilei Dante, întrucât sunt mărturii conform cărora a supravegheat personal renovarea. Afirmaţiile lui Băsescu legate de faptul că el nu ar fi urmat să se mute în luxoasa Vilă Dante sunt contrazise de o adresă oficială remisă ieri Guvernului de către RAAPPS, conform căreia mobilierul de la Vila Dante a fost achiziţionat special pentru o reşedinţă de locuit, nu pentru o vilă de protocol, şi că urma ca, în 2014, să fie adoptată o hotărâre prin care imobilul să fie atribuit \"unui fost şef de stat\". Or, singurul „fost şef de stat” care în 2014 urma să aibă această calitate dar să nu deţină o locuinţă de la stat ar fi fost Traian Băsescu, al cărui ultim mandat de preşedinte ar fi urmat să se încheie în mod natural în acel an. În speţă, preşedintele interimar, Crin Antonescu, a declarat: „Marea neruşinare a lui Traian Băsescu este că, atunci când decidea tăierea salariilor (...), să închidă spitalele, făcea teorii ultraliberale cu grasul, cu slabul (...), el era cel mai costisitor parazit de stat din România. Acest om era slab sau gras?”.

IPOCRIZIE Liberalii constănţeni au criticat şi ei, într-un comunicat de presă, ipocrizia lui Băsescu. “Este de neimaginat cum, în timp ce profesorilor, medicilor, tuturor bugetarilor, li se tăiau salariile cu 25%, în timp ce TVA-ul era mărit, banii românilor se duceau într-o vilă super luxoasă, folosită doar pentru piscină! Considerăm cu atât mai mare dispreţul lui Traian Băsescu pentru cetăţenii întregii ţări cu cât acesta şi-a ales personal parchetul şi mobila, de faţă cu zeci de muncitori, pentru ca acum să nege acest lucru fără pic de jenă şi să spună că nu are nicio legătură cu această vilă, dând vina pe Emil Boc”, se menţionează în comunicat.