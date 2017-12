Villa Garzoni, în care a copilărit scriitorul italian Carlo Lorenzini şi care l-a inspirat în scrierea celebrei cărţi pentru copii "Pinocchio", a fost scoasă la vânzare pentru suma de 189 milioane de euro, informează dailymail.co.uk. Villa Garzoni, situată în localitatea Collodi, la 65 de kilometri de Florenţa, cunoscută sub denumirea "villa Pinocchio", a fost construită în anul 1600, pe cinci etaje, dispune de 40 de dormitoare şi are o suprafaţă de 3.032 de metri pătraţi. În interior, camerele principale sunt decorate cu fresce realizate de unii dintre cei mai importanţi artişti ai barocului italian, printre care şi Angelo Michele Colonna, iar clădirea restaurată parţial are vedere asupra unora dintre cele mai spectaculoase grădini din Italia. Compania imobiliară Lionard Luxury Real Estate, care se ocupă de vânzarea proprietăţii, a comparat grădinile sofisticate ale vilei Garzoni, amenajate în secolul al XVII-lea de arhitectul Diodati, cu acelea din Versailles şi Fontainbleau, în Franţa, sau cu grădinile palatului Schönbrunn din Viena. Creată în jurul anului 1650 pentru familia nobiliară Garzoni din Roma, grădina amenajată cu cascade şi fântâni este deschisă publicului, care poate admira aici o Casă a Fluturilor, ce găzduieşte sute de specii de fluturi tropicali. Proprietatea pe care este construită vila atrage mii de vizitatori în fiecare an, motiv pentru care Lionard Luxury Real Estate vizează o piaţă străină care "să înţeleagă potenţialul şi să investească în îmbunătăţirea şi creşterea cererii turistice, asociată cu povestea lui Pinocchio". Povestea lui Pinocchio a fost scrisă în mai multe etape, fiind publicată într-o revistă pentru copii între anii 1881 şi 1883. Cartea "Aventurile lui Pinocchio" istoriseşte povestea unui tâmplar pe nume Geppetto, care ciopleşte marioneta unui băieţel, ce va prinde viaţă. Nasul lui Pinocchio creşte de fiecare dată când spune o minciună, iar singurul lui vis este să devină un băieţel adevărat într-o bună zi. Carlo Collodi, pe numele adevărat Carlo Lorenzini, (24 noiembrie 1826 - 26 octombrie 1890), a fost un scriitor şi ziarist italian, autor al unor unor cărţi didactice pentru copii. El este autorul celebrului roman "Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino/ Aventurile lui Pinocchio. Povestea unei marionete". Numele pseudonimului său vine de la satul Collodi, situat între Lucca şi Pistoia, unde s-a născut mama sa, Angela Orzali, şi unde şi-a petrecut o bună parte din copilărie.