Vin banii angajaţilor din Sănătate

În numărul de ieri al cotidianului nostru anunţam că, în prag de sărbători, mai mulţi salariaţi în halate albe din sistemul de Sănătate din România, au portofelele goale, şi asta pentru că reprezentanţii Ministerului Sănătăţii Publice (MSP) nu au alocat fondurile necesare pentru achitarea lefurilor. Oamenii au ajuns la disperare, atunci cînd întîrzierea a depăşit o săptămînă. Directorul adjunct al Autorităţii de Sănătate Publică Judeţeană (ASPJ) Constanţa, dr. Tanţa Culeţu, declara că a înaintat numeroase adrese MSP şi că a telefonat de nenumărate ori la minister. „Am sunat în permanenţă, nu am rămas indiferenţi la problema oamenilor. Inclusiv ieri (15 decembrie - n.r.) am luat legătura cu reprezentanţii Ministerului Sănătăţii şi le-am comunicat doleanţele oamenilor. Am telefonat la minister chiar şi de două ori pe zi. De fiecare dată, am cerut un răspuns urgent, însă pînă acum nu am primit niciunul”, spunea reprezentantul MSP în teritoriu. Între timp, sindicaliştii din Sănătate au luat şi ei parte la numeroase negocieri cu cei de la minister. Potrivit preşedintelui sindicatului “Sanitas”, filiala Constanţa, Nicolae Manea, problema angajaţilor din Sănătate este aproape rezolvată, asta dacă cei din MSP se ţin de cuvînt. “Am primit o informare de la minister care anunţă că, mîine (astăzi - n.r.), toţi salariaţii care îşi aşteaptă lefurile de la Ministerul Sănătăţii, vor intra în posesia banilor”, a declarat Nicolae Manea, care a subliniat că acest răspuns a sosit din partea MSP, după trei zile de negocieri. În cazul în care problema nu se rezolvă, conducerea celei mai mari unităţi sanitare din judeţ - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa - anunţa că se încearcă găsirea unor soluţii pentru ca oamenii să nu rămînă fără bani de sărbători. „Ne gîndim să găsim o alternativă, eventual să ne împrumutăm - practic - la bugetul nostru, să-i amînăm puţin pe unii furnizori. Este clar că nu vom putea să achităm integral lefurile, dar măcar să le dăm oamenilor o parte din salarii, asta în cazul în care reprezentanţii Ministerului Sănătăţii nu rezolvă problema într-un timp cît mai scurt”, declara managerul celei mai mari unităţi sanitare din judeţ. Pentru a reuşi să achite integral lefurile angajaţilor, SCJU ar avea nevoie de 2,6 milioane lei.