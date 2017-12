Vin Diesel, de 3X tată

Actorul american Vin Diesel a devenit tată pentru a treia oară, după ce partenera lui de viaţă, modelul Paloma Jimenez, a născut un bebeluş, în cursul zilei de luni. Vin Diesel, în vârstă de 47 de ani, a confirmat aceste informaţii prin intermediul unei fotografii a bebeluşului pe care a publicat-o luni pe contul său de Facebook. Imaginea îl prezintă pe actorul hollywoodian într-o sală de naşteri, alături de bebeluş şi de logodnica sa. Actorul a însoţit fotografia cu versuri din ”What a Wonderful World”, un cântec celebru interpretat de Louis Armstrong: ”I hear babies crying / I watch them grow / They'll learn much more / Than I'll ever know / And I think to myself / What a wonderful world” (Aud plânsetele bebeluşilor / Îi privesc cum cresc / Ei vor învăţa multe alte lucruri / Decât voi cunoaşte eu vreodată / Apoi îmi spun / Ce lume minunată).

Actorul Vin Diesel şi partenera lui de viaţă, în vârstă de 31 de ani, aveau deja împreună un fiu, Vincent Sinclair, de patru ani şi jumătate, şi o fiică, Hania Riley, în vârstă de şase ani şi jumătate. Vin Diesel şi Paloma Jimenez, care sunt foarte discreţi în ceea ce priveşte viaţa privată, nu au dezvăluit deocamdată sexul şi numele bebeluşului.