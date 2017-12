Vin evaluările la clasele a II-a şi a VI-a

S-au încheiat testările la Evaluarea Naţională pentru copiii de clasa a IV-a. La Constanţa, peste 6.500 de elevi au participat la testările desfăşurate în premieră de Ministerul Educaţiei Naţionale. Cei mai mulţi au spus că nici matematica şi nici limba română nu le-au dat bătăi de cap. La proba de la matematică, subiectele au cuprins probleme de şah (n.r. - mutarea unui cal dintr-o poziţie în alta) şi logică (n.r. - aranjarea unor cuburi pe care erau scrise numere, după un criteriu ce trebuia găsit de elevi), cunoaşterea cifrelor romane (n.r. - numărul 2014 cu cifre romane sau MDXIX cu cifre arabe), dar şi calcule artimetice. O altă cerinţă a verificat capacitatea elevilor de a citi ora indicată de un ceas cu limbi. Şi elevii claselor a II-a şi a VI-a vor fi evaluaţi săptămâna viitoare, tot în premieră. În 2 iunie are loc evaluarea la clasa a II-a/scris-citit - limba română, în 3 iunie - evaluarea la clasa a II-a/scris - citit la limba maternă, în 4 iunie - evaluarea la clasa a II-a la matematică, în 5 iunie - evaluarea la clasa a VI-a la limbă şi comunicare, iar în 6 iunie - evaluarea la clasa a VI-a - matematică şi ştiinţe ale naturii. Rezultatele obţinute nu se trec în catalog. Reprezentanţii MEN spun că evaluările urmează modelul testelor internaţionale şi vizează un sistem de pregătire a elevilor, obişnuindu-i cu examenul de la finalul ciclului gimnazial.