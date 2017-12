Vin falimentele petroliștilor!

Industria petrolului are nevoie de 500 miliarde dolari pentru ca producătorii să își poată plăti datoriile, iar unii ar putea să nu reușească acest lucru, în condițiile în care prețurile țițeiului se află la cel mai redus nivel din ultimele șase luni, relatează Bloomberg. Numărul obligațiunilor companiilor de petrol și gaze cu randamente de cel puțin 10% s-a triplat în ultimul an, astfel încât 168 de firme din America de Nord, Europa și Asia au datorii. „Dacă prețurile petrolului se vor menține la circa 40 dolari/baril, șocul ar putea fi profund. Aspectul și forma industriei petrolului se vor schimba probabil, în următorii 5 - 10 ani, pe măsură ce companiile vor ieși din această situație“, spune reprezentantul Norton Rose Fulbright (Londra), Kimberly Wood, citată de Bloomberg. Prețul petrolului WTI, de referință la bursa din New York, a urcat ieri cu 3,7%, la 40 dolari/baril. Cotația petrolului Brent, de referință la Londra, a crescut cu 3,3%, la 44,14 dolari/baril.