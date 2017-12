„Vin la Constanţa ca acasă”

A.G. Weinberger este orădean la origine, chitarist, vocalist, interpret la muzicuţă, producător şi realizator de emisiuni radio şi producător de albume, iniţiator al mişcării de cluburi, pe scurt, o autoritate certă în domeniu. A.G. este primul artist român care a semnat cu o casă de discuri din Statele Unite ale Americii. Acest inegalabil blues-man s-a aflat, de curînd, la Constanţa, unde a susţinut ultimul spectacol din acest an. În exclusivitate pentru cotidianul „Telegraf”, A.G. Weinberger a vorbit despre realizările sale profesionale.

Reporter: Cum a fost acest mega-turneu pe care l-aţi încheiat la Constanţa?

A.G. Weinberger: Sîntem trişti că am ajuns la final, am susţinut 94 de concerte în acest an, cel de la Constanţa a fost ultimul.

Rep: Publicul român este diferit de cel din străinătate?

A.G: Publicul de aici este foarte curios şi foarte deschis. Noi am descoperit cealaltă Românie şi toţi cei care au venit la noi la concerte şi ne-au onorat cu prezenţa, practic, se implică şi ei în lupta noastră împotriva recesiunii mentale. Cu toate acestea, publicul român este diferit pentru că există o altă percepţie.

Rep: De ce aţi ales să vă finanţaţi singur acest turneu?

A.G: Pentru că pot. Cine are acestă posibilitate, trebuie să o folosească. În plus, la toate concertele, intrarea s-a făcut pe baza biletelor. A existat o mică sumă investită, pentru că dacă se întîmplă ceva, trebuie să ai nişte bani rezervaţi, dar în rest este OK.

Rep: Care este povestea albumului „Nashville”?

A.G: „Nashville” nu este un album obişnuit, ca al unui muzician care îşi foloseşte cariera pas cu pas. În 2005, era altceva, cînd l-am făcut în studio. De atunci şi pînă acum s-au schimbat lucrurile, eu cînt altceva, însă acest album mi-a adus o invitaţie în Academia NARAS, i se mai spune „The Recording Academy”, care decernează premiile Grammy, iar acum sînt membru votant al acestei academii.

Rep.: Ce v-a lipsit cel mai mult din România cît timp aţi fost plecat din ţară?

A.G. Eu... însumi. Poate şi oraşul meu natal, Oradea, pentru care am compus şi o piesă. Însă, nu s-a schimbat nimic acolo. Oamenii sînt la fel, trăiesc într-un vid existenţial.

Rep: Veţi susţine concerte în noaptea dintre ani?

A.G: Pe noi nu ne prea invită lumea la astfel de evenimente, noi nu apărem prea des la televizor, în ziarele de scandal nu apărem deloc, aşa că...

Rep: Aveţi un mesaj pentru fanii de la malul mării?

A.G: Eu vin la Constanţa ca acasă, pentru că am stat foarte mult aici, în casa cu iederă de lîngă teatru. Soţia mea s-a născut la Constanţa. Constănţenii au un cosmopolitism aparte. Le doresc contănţenilor Sărbători Fericite şi La mulţi ani tuturor!