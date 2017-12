Vin ploile și vijeliile

Meteorologii au anunțat încă de ieri seară ploi torențiale, vânt și instabilitate atmosferică accentuată în întreaga țară, potrivit unei informări emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), valabilă până în această seară, la ora 21.00. Potrivit meteorologilor, în Dobrogea, astăzi, vor fi perioade de timp cu instabilitate atmosferică accentuată. Aceasta se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului ce vor lua aspect de vijelie și, pe arii restrânse, căderi de grindină. Cantitățile de apă vor depăși local 15 - 20 l/mp și, izolat, 30 - 40 l/mp. ANM precizează că, în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice, va actualiza informarea emisă miercuri. Astăzi, maximele se vor situa între 15 și 23 de grade C, iar minimele între 11 și 14 grade C. Mâine vremea se mai îmbunează, însă sunt șanse de ploaie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 24 grade C, iar cele minime între 10 și 12 grade C. Sâmbătă, 9 mai, cerul va fi parțial acoperit, iar maximele ajung până la 22 de grade C.