Vin “stranieri” la FC Farul!

După ce a transferat deja doi fotbalişti din Liga a II-a, FC Farul Constanţa încearcă să aducă şi cîţiva “stranieri”. Ieri a sosit la Constanţa un nigerian, care a susţinut deja un prim antrenament cu echipa secundă al clubului. Okoro Godwin, în vîrstă de 22 de ani, evoluează ca atacant şi vine din Primera Division, unde a făcut parte din lotul la nou promovatei Gimnastic Tarragona. El a jucat însă doar la echipa secundă din cauza statului de extracomunitar. La Constanţa va veni şi mijlocaşul defensiv Zdravko Simic, în vîrstă de 29 de ani, care a evoluat ultima oară la FC Malayesia. La antrenamentele “rechinilor” vor participa în zilele următoare şi doi ghanezi, Mohammed Hamza (26 de ani) şi Mohammed Habib Mula (23 de ani). Toţi vor fi testaţi în două jocuri amicale cu echipa a doua a clubului, programate sîmbătă şi miercuri. În cazul în care vor confirma, vor merge în cantonamentul de la Sinaia. Altfel, conducerea grupării de pe litoral a decis ca stagiul de pregătire din străinătate să se desfăşoare în perioada 29 ianuarie - 11 februarie în Cipru, urmînd să se decidă dacă va fi vorba de Limassol sau la Larnaca.

Oferte germane pentru Guriţă

Două grupări din Bundesliga încearcă să îşi asigure serviciile căpitanului Farului, atacantul Mihai Guriţă. Ambele sunt dispuse să plătească 150.000 de euro pentru un transfer imediat al jucătorului, aşteptînd decizia conducerii grupării constănţene. Borussia Monchengladbach ocupă antepenultimul loc în Bundesliga, avînd însă şanse de a se salva de la retrogradare, motiv pentru care şi atacantul Farului ar fi dispus să opteze în primul rînd pentru această variantă. În plus, Monchengladbach îi oferă un contract pe o perioadă de 2 ani şi jumătate, perioadă în care Guriţă va încasa 350.000 euro. “Atacantul lor s-a accidentat şi nu au mai achiziţionat decît un suedez de 23 de ani. Au trimis deja un fax pe adresa clubului, urmînd ca luni să primească un răspuns final. Am primit asigurări din partea conducerii Farului că voi fi lăsat să plec, mai ales că am 33 de ani”, a spus Guriţă. De partea cealaltă, FSV Mainz oferă aceeaşi sumă de transfer, 150.000 euro, însă doreşte să îl transfere pe Guriţă doar pînă în vară, cu drept de opţiune pentru încă 2 ani.