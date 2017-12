Vin temperaturi ridicate

Pentru următoarele trei luni, meteorologii anunţă temperaturi pozitive şi precipitaţii încadrate în mediile climatologice anuale. Conform prognozei anunţate de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) în intervalul martie - mai, doar în Moldova temperatura aerului ar mai putea coborî sub zero grade. În restul teritoriului, valorile vor fi pozitive, iar cantităţile de precipitaţii se vor apropia de normele climatologice. Temperaturile medii de peste zi vor oscila între 5 grade Celsius, în Moldova, Maramureş şi Transilvania, şi 7 grade Celsius - în Banat. În timpul nopţii, numai în Moldova valorile vor fi sub pragul de îngheţ, în timp ce în Oltenia, Dobrogea, Maramureş, Crişana şi Banat se vor înregistra medii de 3-4 grade Celsius. În Dobrogea sunt prognozate cantităţi mai reduse de ploi (între 20 şi 40 l/mp), în timp ce în Moldova, Muntenia, Maramureş, Banat şi Oltenia, gradul de precipitaţii se va încadra între 65 şi 80 l/mp. Conform ANM, în mai, temperaturile medii lunare ale aerului vor ajunge la valori de 18 grade Celsius, în limite apropiate de cele multianuale în zonele de câmpie din sudul şi vestul ţării. (M.D.)