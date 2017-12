Vin voucherele suplimentare pentru „Rabla”

Ministrul Mediului şi Pădurilor, Laszlo Borbely, a anunţat, ieri, că, începând de astăzi, va începe distribuirea celor 50.000 de vouchere suplimentare pentru Programul „Rabla 2010”. „Până în prezent, am dat 108.000 de tichete valorice. De luni vom porni cu celelalte 50.000 de vouchere către REMAT. Odată cu această suplimentare, numărul voucherelor distribuite prin Rabla ajunge la 160.000”, a afirmat Laszlo Borbely. Potrivit ministrului, în ultimele trei luni au fost cumpărate, prin programul de stimulare a parcului auto naţional, 18.000 de maşini noi, ceea ce reprezintă o triplare a numărului de unităţi comercializate în intervalul ianuarie - februarie 2010. În ceea ce priveşte stadiul discuţiilor privind taxa auto, oficialul a subliniat că un răspuns ferm din partea ministerului va fi dat, cel târziu, la sfârşitul lunii iunie. „Nu vreau să intru în speculaţii pe marginea acestui subiect, dar ideea de bază pe care merg este aceea ca poluatorul să plătească”, a precizat Laszlo Borbely. La sfârşitul lunii aprilie, printr-o hotărâre de Guvern, programul de stimulare a înnoirii parcului auto din România a fost suplimentat cu 50.000 de tichete valorice. Potrivit lui Laszlo Borbely, ministerul pe care îl conduce are banii necesari pentru susţinerea acestui program, precizând că s-a ajuns la 600 de milioane de lei cu aceste 50.000 de vouchere. „Avem banii în Fondul de Mediu, mergem mai departe”, a spus ministrul Mediului. Programul „Rabla” pentru autovehicule a demarat, anul acesta, pe 18 februarie, cu două zile înainte de termenul stabilit, dar cu o lună şi jumătate mai târziu decât data anunţată iniţial de Guvern. În 2010, din Fondul pentru Mediu au fost alocate mai întâi 228 de milioane lei, ţinta stabilită fiind aceea de a casa 60.000 de autovehicule mai vechi de 10 ani. Odată cu prima suplimentare de 50.000 de tichete valorice, suma a crescut cu 195 de milioane de lei. În acest an se estimează casarea a 100.000 de autovehicule vechi prin Programul „Rabla”.