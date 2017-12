Vindecător în lumea necuvântătoarelor (II)

După ce ne-a povestit în ediția de miercuri, 4 mai, cum și-a transformat pasiunea într-o meserie, felul în care și-au schimbat românii atitudinea față de animalele de companie și progresul spectaculos înregistrat de medicina veterinară din România, medicul veterinar Tache Epure dezvăluie azi ce înseamnă să ai propria felisă. Devenit crescător de British Shorthair, una dintre cele mai spectaculoase rase de pisici din lume, în urmă cu un deceniu, el povestește cum și-a început aventura în lumea expozițiilor și avertizează că creșterea unei pisici reprezintă o mare responsabilitate și o adevărată experiență de viață.

Înconjurat de numeroase animale de companie la cabinetul său de la clinica „Goofy Unipet”, medicul veterinar Tache Epure și-a transformat pasiunea într-un hobby în viața de zi cu zi. Astfel, a devenit crescător de British Shorthair, una dintre cele mai spectaculoase rase de pisici din lume, iar felinele din felisa sa, Ro* Sunquest, au cucerit numeroase titluri internaționale. Cine nu-l știe pe motanul Cheshire din „Alice în Țara Minunilor”? Sau pe „mustăciosul” felin din „Motanul încălțat”? Sau pe motanul năzbâtios dintr-o celebră reclamă la mâncare pentru pisici? Toți trei au un lucru comun: sunt din rasa British Shorthair, considerată cea mai veche din lume, cu strămoși în Roma antică. Așa cum o spune numele, are origini britanice, dar legenda spune că însuși marele Caesar, alături de legiunile sale, a adus primele exemplare în inima Romei.

Un lord catifelat

Povestea a început în urmă cu un deceniu, când primul exemplar din rasa cu origini britanice a apărut în casa lui Tache Epure. „La început, îţi iei un pisic din diferite motive şi, după ce vezi că este atât de bine şi plăcut în casă, îţi mai iei. Copilul meu avea în jur de 4 ani şi comunica mai greu, căci petrecea destul de mult timp în casă, cu bunica sa. Aşa că m-am gândit să-i iau un animal de companie, mai ales că avusesem multe exemple în cabinet şi citisem mult pe tema asta. I-am luat un pisic, iar copilul pur şi simplu a explodat după ce a venit Benny la noi în casă. Apoi a venit a doua pisică, Perla, și ne-am mutat la casă”, povestește Tache Epure, care dezvăluie de ce a ales British Shorthair: „Blana acestei rase este unică în lume. Are trei rânduri de păr, spre deosebire de toate celelalte rase, care au doar două. Este atât de catifelată şi atingerea este atât de blândă încât acesta a fost unul din argumente. Nu este însă singurul! Comportamentul este de asemenea special, ca al unui lord. Este o pisică rezervată, discretă, nu agasantă”.

Perla, idealul rasei British Shorthair

Primele experiențe la expozițiile pentru pisici au fost unele impresionante, iar perla felisei a fost un exemplar considerat idealul rasei British Shorthair și cu un nume predestinat: Perla. „Pe primul meu pisic l-am luat la vârsta de 3 luni şi un pic de la nişte cetăţeni străini care locuiau în Constanţa, împreună cu care am şi făcut asociaţia Catstanta. M-am dus cu el la expoziţie şi am constatat că a câştigat în faţa unor pisici care aparţineau unor crescători cu state vechi. Arăta bine, îi acordam toată atenţia, iar eu, fiind veterinar, ştiam ce să respect în alimentaţia lui. Beneficia de tot ce era mai bun şi fizic, şi psihic. Familia de la care-l luasem a trebuit să plece din ţară şi atunci am luat şi o femelă, pe Perla. Am dus-o la prima expoziţie pe care am organizat-o la Constanţa, la Tenis Club Idu, în 2006. Veniseră mulţi crescători din ţară şi din străinătate, dar Perla a câştigat „Best of best”, premiul pentru cea mai frumoasă pisică dintre toate de la expoziţie, două zile la rând. Arbitrul era un olandez care creştea British Shorthair, un tip care dădea ora exactă în privinţa acestei rase. Mi-a spus că Perla avea un strămoş în urmă cu patru generaţii, un campion mondial provenit din crescătoria lui, şi că acesta este idealul rasei. Şi mi-a cerut-o, dar nu am vrut să i-o dau indiferent de câţi bani mi-a oferit, pentru că era pisica noastră şi ne ataşasem de ea. Chestia asta l-a supărat atât de tare încât atunci când ne-am dus la Campionatul Mondial, la Bratislava, două luni mai târziu, Perla a luat doar locul 4... cu el în rolul de arbitru. Apoi au mai venit în casă doi masculi, Amir şi Michelangelo, dar şi mai multe femele. Unele şi-au terminat activitatea de reproducţie şi le-am castrat, pe unele le-am păstrat, pe altele le-am dat prietenilor. Acum sunt şase femele în casă, dar sunt şi mulţi pui”, povesteşte Tache Epure.

Creșterea pisicilor de rasă nu reprezintă însă o afacere, pentru că prețurile mici din România nu permit acoperirea costurilor pentru creșterea lor și pentru deplasările la expozițiile din străinătate. „Nu pot să mă duc în fiecare an la Campionate Mondiale sau la alte expoziţii, chiar dacă mi-aş dori. Nu-mi permite timpul. Mi-ar fi plăcut să fac din asta o profesie, dar nu se poate trăi doar din vânzarea puilor. Sau cel puţin nu în România. Preţurile la noi sunt de trei ori mai mici decât în străinătate şi nu poţi acoperi deplasările la expoziţii şi creşterea lor aşa cum trebuie. În plus, nu-i deloc uşor şi nu o poate face oricine. Să crești pisici este o misiune de suflet, nu o profesie”, explică Tache Epure, adăugând faptul că arbitrii au un rol important la concursuri: „Am luat mai multe premii. Merg la expoziţie cu pisicile ca să-şi obţină dreptul de reproducţie, pentru că pot avea defecte care nu le permit acest lucru, iar arbitrul este cel care ştie cel mai bine. Ca crescător îţi dezvolți aprecierea în timp, dar un arbitru este mult mai experimentat. Sunt oameni cu har, cărora le trec multe pisici prin mână”.

Expoziție la Constanța

În ultimii ani, Tache Epure a organizat expoziții la orașul de la țărmul mării, astfel încât constănțenii să poată vedea pe viu unele dintre cele mai frumoase exemplare din țară, dar și de peste hotare. „La Constanţa organizez expoziţii an de an, iar în ultimul weekend din septembrie, la Maritimo, va fi a patra ediţie. Am ajuns la concluzia că nici organizarea unei expoziţii nu este o afacere, pentru că trebuie să găseşti sponsori, dar pot spune că autorităţile locale şi media m-au ajutat de fiecare dată. De aceea, m-am şi gândit ca, dacă eu sunt ajutat, să prezentăm pisicile gratuit, ca să se bucure toată lumea la vederea lor. Ca de fiecare dată, avem şi o parte rezervată adopţiilor. Constănţenii sunt iubitori de pisici. Aprecierea pisicii nu vine din puritatea rasei. Mai importantă este starea de sănătate, să convieţuim aşa cum trebuie, să ştim de ce au nevoie, să le respectăm tabieturile, să le îngrijim corect. Ori iei o pisică cu pedigree, ori iei o pisică de casă. Există oameni care cresc pisici de rasă, dar fără pedigree, şi le reproduc din dorinţa de a face bani. Nu cred că e o soluţie. Dacă vrei o pisică de rasă este bine să o iei de la un crescător, şi cu pedigree”, mărturisește medicul veterinar.

Creșterea unei pisici, o adevărată lecție de viață

Puii născuți în felisa Ro* Sunquest au continuat tradiția, cucerind alte distincții la expoziții internaționale, dar mulți dintre ei au ajuns simpli companioni în sânul unor familii iubitoare. „Au fost până într-o sută de pui, care au ajuns în toată ţara, chiar şi în străinătate. Nu mă bucur atunci când dau puii, dar mă bucur când ştiu şi simt din tot sufletul că au mers unde trebuie. Nu fac asta doar pentru bani. Nu pot să-i dau nici pentru că cineva vrea să facă un cadou. Persoana respectivă poate nu vrea să aibă un animal de companie. Să-i duci unui om pentru prima oară un animal în casă e un pic pe dos. O să i se pară ciudat că pisica trebuie deparazitată, pieptănată, că are tot felul de nevoi cu care acel om nu este obişnuit. La fel se întâmplă şi în cazul câinilor. Nu toţi sunt dispuşi să facă acest efort şi, de aceea, părerea mea este că ataşamentul şi grija pentru animalele de companie trebuie să vină din copilărie”, spune Tache Epure, dezvăluind și problemele pe care le întâlnește cu cei doresc să-și ia un pui de British Shorthair: „Când pun poze pe Facebook primesc nenumărate like-uri. Apoi încep telefoanele şi fac o listă de aşteptare. Le spun că, pentru a fi sigur că își doresc cu adevărat un pui trebuie să ne cunoaştem, iar dacă vor corespunde, trebuie să dea un avans. De obicei, foarte mulţi oameni se opresc în acest stadiu pentru că, atunci când încep să le explic ce înseamnă să ai o pisică în casă, renunţă. Este o mare responsabilitate. În plus, să creşti pisici înseamnă să laşi mult de la tine, să fii foarte înţelegător. Este o lecţie de viaţă. Temperamentul oamenilor nu le permite întotdeauna să-și adapteze viaţa după cea a pisicii”.

Felul în care se va dezvolta pisica ține mult și de perioada pe care o va petrece alături de familia sa, fiind recomandat să rămână alături de mamă până aproape de trei luni. „Creşterea animalelor de rasă este cu totul altceva, ţine oarecum de perfecţionism, de a creşte animale cu un bagaj genetic bun. Şi asta deşi ultimele studii arată că doar 20 la sută reprezintă bagajul genetic, cu care ne naştem, restul se dobândeşte şi se schimbă, în copilăria precoce. Cel puţin în privinţa oamenilor, dar nu poate fi altfel la animale. De aceea, chiar este corect spus cei 7 ani de acasă. Echivalează şi la pisici. Perioada pe care o petrec cu familia în care se nasc este foarte importantă, pentru că o pisică evoluează nemaipomenit în ceea ce priveşte socializarea dacă are un contact plin de dragoste cu familia între vârsta de 5 săptămâni şi doi luni şi jumătate. Este recomandat să fie alături de mama lor până la trei luni, atunci este vârsta când se pot desprinde. Până atunci se fac şi vaccinurile, şi deparazitările. Nu poţi să dai un pui fără să te asiguri că va fi bine”, explică Tache Epure.

Torsul, cel mai enigmatic zgomot din natură

Privită ca un animal de companie, pisica joacă un rol important în viața oamenilor, studiile din ultimii ani arătând că are efecte terapeutice, ajutându-i să treacă peste anumite boli. Mai mult, unele aparate medicale încearcă să imite torsul pisicii, care reduce tensiunea și aduce multă liniște și calm. „Torsul pisicii este cel mai enigmatic şi mai plin de mister zgomot din natură. Are o frecvenţă vindecătoare. De altfel, majoritatea aparatelor la modă în medicina pentru oameni, cu frecvenţe şi vibraţii, folosesc aceeaşi vibraţie ca torsul pisicii, între 25 şi 125 de megaherţi. Pare să fie şi liniştitor, dar cred că este un zgmot prea puţin studiat faţă de câtă semnificaţie are şi câte poate face”, crede Tache Epure.

Pisica este mai populară...

„Mesajul meu este clar: un om care creşte animale de companie este cu totul diferit faţă de unul care nu are. Generaţia nouă este mult mai ataşată de animale de companie, pentru că a crescut în jurul lor. Animalele de companie se bucură de condiţii mult mai decente şi sunt altfel înţelese de către proprietari decât se întâmpla în urmă cu 10-15 ani. E clar că adulţii care au crescut cu un animal de companie în casă nu vor sta fără pisică sau căţel. Nu este acelaşi lucru să creşti o pisică sau un câine, sunt total diferite. Ca crescător, ajungi să distingi cine are nevoie de pisică şi cine de câine. Pisica este mai populară pentru că este mai uşor de întreţinut. Un câine trebuie plimbat, trebuie luat după tine atunci când pleci câteva zile de acasă, pe când pisică o poţi lăsa acasă cu apă, mâncare şi litiera curată. Este animal teritorial şi este mulţumită dacă rămâne în teritoriul ei“, susține Tache Epure.

Citește și:

Vindecător în lumea necuvântătoarelor