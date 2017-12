Vine Bac-ul de decembrie, dar anul viitor?!

11:20:34 / 15 Noiembrie 2017

sesiune de bacalaureat in decembrie

Sesiunea de bacalaureat ar fi extrem de potrivita, as putea spunce o idee excelenta, sa fie sustinuta de Craciun, sau revelion, la alegere, sau intre cele doua sarbatori. Cred ca ar fi excelent aleasa acesta perioada. Profesorii ar cere pt supraveghere si/sau corectare sume quatruple (caci muncesc in zile de sarbatoare legala), iar elevii .... da-i in colo ca se descurca ei. Sa omoram si sarbatorile, ca tot nu ne intereseaza decat sa facem experimente pe cobai, aka elevi, adica niste copii.