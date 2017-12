Vine canicula!

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a dat publicităţii informaţiile pe care le-a primit de la Centrul European pentru Prognoza Vremii, datele vizând prognoza meteo pe termen mediu, în perioada mai-iulie 2011. Astfel, potrivit ANM, temperaturile medii ale lunii mai vor înregistra valori apropiate de normele climatologice în majoritatea zonelor ţării. Pe de altă parte, în anumite regiuni (în nord-vestul, sud-vestul şi local în sudul teritoriului) valorile termice se pot situa sub mediile multianuale. Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de valorile normale în cea mai mare parte a ţării, iar local, în centrul, sudul şi vestul teritoriului, ploile pot fi peste mediile multianuale lunare. ANM avertizează că, în iunie, \"temperaturile medii se vor situa peste valorile normale în vestul şi sud-estul ţării\", sub mediile multianuale în sud-vest, centru şi nord-vest şi în limite apropiate de normele climatologice în restul teritoriului. Cantităţile de precipitaţii \"vor înregistra valori sub normele climatologice în majoritatea regiunilor\", exceptând centrul şi sud-vestul ţării, unde acestea vor fi apropiate de mediile multianuale lunare.

• MAI RĂU DECÂT ÎN IUNIE • Cât despre luna iulie, specialiştii ANM avertizează: va fi la fel de cald sau chiar mai rău decât în iunie. \"Regimul termic al aerului se va situa în limite apropiate de mediile multianuale în majoritatea regiunilor, exceptând areale din estul, sud-estul şi vestul ţării, unde valorile termice pot fi peste normele climatologice\". Cantităţile lunare de precipitaţii vor fi apropiate de normele climatologice în vestul, centrul şi nordul ţării şi sub mediile multianuale lunare în estul, sud-estul şi, local, în sudul ţării.