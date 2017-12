Vine gerul. Temperaturi cu minus în Dobrogea

Pregătiți căciulile și șosetele groase, pentru că ne așteaptă temperaturi cu minus. Cel puțin așa spun meteorologii, care anunță că vremea se va răci considerabil în următoarele zile. Vineri, 30 octombrie, cerul va fi variabil, parțial înnorat și este posibil să plouă în Dobrogea, potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Vom avea maxime cuprinse între 10 și 12 grade Celsius și minime între 1 și 6 grade C. Sâmbătă, 31 octombrie, cu toate că va fi soare, temperaturile vor fi în scădere, astfel că maximele se vor încadra între 9 și 11 grade C, iar cele minime între -1 și 5 grade C. Duminică, 1 noiembrie, vremea va fi chiar și mai răcoroasă, cu maxime cuprinse între 8 și 11 grade C și minime între -1 și 6 grade C.