Vine iarna… Avem gaz, n-avem cărbune!

Stocurile de gaze sunt suficiente pentru durata iernii, există însă "un număr de îngrijorări" cu privire la stocurile de cărbune, a declarat ministrul Energiei, Victor Vlad Grigorescu, vineri, în cadrul comandamentului de iarnă la care au participat șefii structurilor centrale și teritoriale ale MAI, prefecți și reprezentanți ai tuturor ministerelor și instituțiilor cu atribuții în domeniu. "Din analiza pe care am făcut-o, la acest moment, stocul de gaze este acoperitor pentru prognozele pe perioada următoare. Dunărea are un debit normal, ceea ce înseamnă că nu vedem probleme pentru Centrala de la Cernavodă. Avem însă un număr de îngrijorări cu privire la stocurile de cărbune, atât la Complexul energetic Hunedoara, cât și la Complexul energetic Oltenia. Am avut întâlniri și cu colegii de la Complexul Hunedoara, care se află într-o situație un pic dificilă. Există acolo o serie de lucruri care nu s-au făcut în perioada anterioară și am demarat măsuri urgente pentru a completa stocurile de cărbune și pentru a asigura funcționarea în condiții de siguranță", a precizat ministrul. El a mai spus că stocurile de păcură sunt la un nivel considerat mulțumitor pentru această perioadă și a adăugat că la Ministerul Energiei se va reuni săptămânal un comandament de iarnă, la care ar urma să ia parte și operatorii de distribuție a energiei electrice.