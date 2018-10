Vine un val de aer polar! Va fi foarte frig!

Un val de aer polar cuprinde România. Temperaturile au scăzut deja cu până la 10 grade şi în curând ar putea coborî sub zero. „Am vorbit de un prim val de aer rece, care s-a manifestat în acest weekend. Răcirea semnificativă se va resimți pe parcursul zilei de miercuri, atunci când un front atmosferic rece va traversa teritoriul țării noastre și va determina intensificări ale vântului, în majoritatea regiunilor, care va sufla cu rafale de 55-65 de km/h.Vorbim și de ploi care vor cuprinde toată țara, iar în zonele montane precipitațiile vor fi predominant sub formă de lapoviță și ninsoare. Stratul de zăpadă va fi consistent, însoțit de rafale ale vântului. Și regimul termic va suferi o scădere pe parcursul zilei de miercuri, în partea de nord și centru, valorile termice vor deveni mai scăzute, vorbim de maxime de 7-8 grade. Joi temperaturile vor continua să scadă și în sudul țării”, a spus meteorologul Alina Şerban, pentru Antena 3.