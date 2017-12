Vine un weekend de pomină!

Se apropie un sfârșit de săptămână cu petreceri... monstru pe litoral! Ultimul weekend al lunii iulie va fi unul plin de evenimente și mai ales de megapetreceri în aer liber. Așa se face că nordul și sudul litoralului se vor „duela” în evenimente care mai de care mai incitante pentru petrecăreții estivali.

CARNAVAL ȘI „COLOR RUN”, ÎN NORD În această sâmbătă, după ora 20.00, stațiunea Mamaia va găzdui o nouă defilare a carelor alegorice din cadrul celei de-a treia ediții a Carnavalului organizat de Primăria Constanța și Fashion TV și inițiat de primarul Radu Mazăre. Pe lângă această nouă defilare de senzație, Mamaia va mai fi gazdă, în premieră, a evenimentului „Color Run”. Cunoscută și drept „Happiest 5k on the Planet”, petrecerea începe cu o cursă euforică în culori, care celebrează sănătatea, bucuria și originalitatea. Axată mai puțin pe timpii de alergare și mai mult pe distracția nebună, „The Color Run” este o cursă necronometrată de cinci kilometri, în cadrul căreia mii de participanți sunt vopsiți din cap până-n picioare în diverse culori, la finalul fiecărui kilometru parcurs. Distracţia continuă şi după încheierea cursei, cu un uriaş festival cu muzică și culoare.

Startul cursei va fi dat la ora 19.00, iar la ora 20.00 vor începe reprezentațiile DJ-ilor și ale unor instructori de fitness. Înscrierile se fac până vineri, inclusiv, între orele 10.00 - 21.00, la standul „Color Run” din Maritimo Shopping Center, la prețul de 55 de lei, care cuprinde și echipamentul sportiv pentru cursă. Înscrierile se fac pe baza unui act de identitate.

LIBERTY ȘI „MAREA CU SAREA”, ÎN SUD Tradiţionalul eveniment dance de stradă Liberty Parade se va desfăşura sâmbătă, pe plaja dintre Venus şi Saturn. Ajuns la ediţia cu numărul XII, evenimentul va reuni pe aceeaşi scenă un număr impresionant de DJ cu renume. Mulți dintre ei vor mixa la caravana cu cele patru camioane, care vor pleca la ora 16.00, din Olimp, iar alții vor mixa pe scena din Liberty Parade Arena, amplasată pe plaja dintre Venus și Saturn, acolo unde parada va ajunge seara, iar spectacolul de scenă va aduna, ca în fiecare an, peste 20.000 de petrecăreți. La caravană vor mixa, anul acesta, Andu, Menthol, Asher & Screen, DJ Dark, Gruuvelement's, S-Funk, Ago, Marc Rayen, Shidance, Christian Green, Paul Masters, Ciprian Iordache, Ciupi & Mihai Bejenaru și Emi Mateis. De asemenea, după lăsarea serii vor mixa pe scenă Cristi Stanciu, Raoul Russu, Vika Jigulina, Luca M, DJ Carlos & Jasc, Just 2, Umek, DJ Andi, Liviu Hodor și DJ Optik. Participarea este liberă, dar interzisă persoanelor sub 18 ani.

Fanii muzicii electronice mai au o alternativă viabilă în acest weekend, în zona de sud a litoralului. Timp de trei zile și trei nopți, adică vineri, sâmbătă și duminică, pe plaja de la Tuzla are loc o nouă ediție a festivalului „Marea cu Sarea”, în cadrul căreia vor mixa aproape 20 de DJ talentați. Intrarea este liberă, la fel ca și accesul cu cortul în zona de plajă.