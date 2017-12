Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, specialiştii Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Constanţa (ANA) şi Grădiniţa nr. 25 „Căsuţa Poveştilor” au organizat, ieri, acţiunea intitulată „Vine, vine Moş Crăciun!”, dedicată copiilor. „Este o activitate dedicată sărbătorilor de Crăciun. Alături de Grădiniţa nr. 25 „Căsuţa Poveştilor” şi de voluntarii centrului ANA l-am aşteptat pe Moş Crăciun, lîngă brad, cu colinde tradiţionale româneşti. Copiii şi-au manifestat dorinţa de a ne colinda, iar noi am acceptat să-l întîmpinăm împreună pe Moş Crăciun”, a declarat inspectorul de specialitate educaţie - învăţămînt, Carmen Lipan, direct implicat în proiectul „Vine, vine Moş Crăciun”. „M-a încîntat ideea de a participa la această activitate încă de cînd am auzim că este vorba despre Moş Crăciun, pentru că îmi plac foarte mult copiii. Mă bucură faptul că am reuşit să facem ceva tradiţional românesc”, a spus una dintre voluntarele ANA, Alexandra Cristina Dima, elevă în clasa a XI-a C la Liceul Teoretic „George Călinescu” din Constanţa. Alături de alte 11 eleve, din clasele XI C şi XI D, tînăra şi-a făcut timp şi pentru a-i ajuta pe alţii. Ea este însă doar un exemplu demn de urmat al persoanelor care oferă o mînă de ajutor fără să ceară nimic în schimb. „Cel mai mult la activitatea de voluntariat îmi place faptul că pot să ajut cu ceva pentru că ştiu că pot mai mult şi asta nu stînd acasă în faţa televizorului. Am ales să intru în echipa ANA întrucît ştiu că drogurile fac cele mai multe victime anual, iar dacă prin ajutorul meu pot schimba acest lucru, o fac din tot sufletul”, a adăugat Alexandra Cristina Dima, voluntar ANA de opt luni. „Ceea ce dorim noi este să arătăm că o instituţie a statului are o faţă umană, întrucît sîntem oameni şi lucrăm pentru alţi oameni. ANA îşi propune să sporească nivelul de încredere al tuturor celor care vor să ne asculte. Consumul de droguri nu este acceptat în societatea românească şi nici consumatorii nu sînt primiţi cu braţele deschise de către comunitate. Tocmai de aceea, ANA întinde o mînă tuturor celor care au nevoie de ajutor. Înainte de a călca pragul unei instituţii care doreşte să ofere ajutor în problema drogurilor, cei care au nevoie de sprijin se întreabă dacă este bine să facă acest pas şi să îşi expună problemele. ANA doreşte să le arate că nu au de ce să se ascundă şi că, apelînd la un astfel de serviciu, atît ei cît şi familiilor lor pot fi ajutaţi”, a declarat cms. Sorin Ionel Petrescu, şeful Biroului Teritorial al ANA Constanţa.