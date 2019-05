Vineri începe a 19-a ediţie a Turului Dobrogei la ciclism

La sfârșitul acestei săptămâni, vineri, sâmbătă şi duminică, se va desfăşura a 19-a ediţie a Turului Dobrogei la ciclism, competiție pornită la drum pentru prima oară în 1968. Organizat de Clubul Județean de Ciclism Bilal Constanţa, în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa și Federaţia Română de Ciclism, Turul Dobrogei se adresează, ca şi la precedenta ediţie, doar cadeților și juniorilor.

„Anul trecut am reușit să readucem în prim plan Turul Dobrogei după o pauză de o ediție. Doar prin astfel de competiții putem să revitalizăm ciclismul românesc, dar este din ce în ce mai greu de organizat un astfel de eveniment. In toată lumea autoritățile locale se implică financiar în susținerea unor astfel de competiții care aduc plus valoare ca și imagine, din păcate la noi implicarea este foarte redusă chiar spre zero”, a declarat Victor Bănescu, președintele Clubului Județean de Ciclism Bilal Constanţa.

Turul Dobrogei programează în acest an patru etape -

Vineri, 17 mai - Etapa I: Contratimp individual (15 kilometri)

Ora 10.00 - start 15 km - cadeți și juniori borna km 1 + 200 m, DJ 222. Plecarea concurenţilor se va face la fiecare minut, în ordine aleatorie, stabilită prin tragere la sorţi la şedinţa tehnică, ţinând cont de categorie, baieți și fete. Întoarcerea se va efectua la după parcurgerea a 7 km + 500 metri, la borna km 8 + 700 m.

Etapa va impune oprirea temporară a traficului (blocare tronson de drum DJ 222 borna km 1 + 200 metri și km 8 +700 metri). La interval de 15 minute, se va da drumul la trafic, autovehiculele fiind însoțite de echipaje ale poliției rutiere. Cicliștii vor respecta indicațiile polițiștilor, arbitrilor și organizatorilor.

Etapa a II-a: 55 kilometri

Ora 16.00 - Adunare ieșire Ovidiu, sens giratoriu intersecție DN 2 A cu DN 22 cu direcția de mers spre M. Kogalniceanu borna km. 196

Ora 16.30 START DN 2A - M. Kogalniceanu, viraj stânga pe str. Daciei/DJ222 - spre CUZA VODĂ - întoarcere pe DJ 222 la borna km 25 + 500 metri (în aproprierea intersecției cu DN 22C) retur pe

DJ222 iar înainte cu 1,7 km de a ajunge la M. Kogalniceanu se va vira dreapta pe langa padure (centura localității M. Kogalniceanu) - sosire în dreptul fermei Avicola Kogălniceanu, în apropriere de ieșirea în DN 2A. Cursa se va termina în jurul orelor 18.30.

Drumul nu va fi blocat, cicliștii vor circula în coloană și vor respecta regulile de circulație pe drumul public, indicațiile polițiștilor, arbitrilor și organizatorilor.

Sâmbătă, 12 mai - Etapa a III-a: 100 de kilometri

Ora 10.00 - Adunare

Ora 10.30 - start - DN3 borna km 241 - (ieșire Murfatlar) - Ciocârlia de Sus - Ciocârlia - Cobadin - Viișoara - Pietreni - Deleni - Adamclisi - Urluia - se va întoarce la borna km 189 + 100 metri - sosire DN3 borna km 241 metri (intrare Murfatlar). Cursa se va termina în jurul orelor de 13.30.

Drumul nu va fi blocat, cicliștii vor circula în coloană și vor respecta regulile de circulație pe drumul public, indicațiile polițiștilor, arbitrilor și organizatorilor. Datorită lungimii etapei, cursa cadeților va putea fi supusă modificării în cadrul ședinței tehnice.

Duminică, 13 mai - Etapa a III-a: Circuit pe Bd. Aurel Vlaicu (60 de kilometri)

Se vor parcurge 30 de tururi, care vor însuma 60 de kilometri. Startul se va da la ora 12.30.

În ultima zi, duminică, înaintea etapei cadeților și juniorilor va avea loc și Cupa României de Șosea pentru Copii, etapa I. Competiția va fi de tip fond. Programul și distanțele sunt următoarele: a) Copii D2 - 1 km - 1/2 ture b) Copii D1 - 2 km - 1 tur; c) Copii C - 6 km - 3 tururi; d) Copii B - 12 km - 6 tururi; e) Copii A - 26 km - 13 tururi.