„Vinerică a crezut că am o relaţie cu concubina lui şi de aici a pornit ura sa”

DECLARAŢII CONTRADICTORII Principalii suspecţi în cazul agresiunii petrecute în luna aprilie, în pădurea de lângă Medgidia, când un tânăr a fost bătut cu sălbăticie, dezbrăcat şi abandonat, au fost audiaţi, la sfârşitul săptămânii trecute, de judecătorii Tribunalului Constanţa. Vitalic Grigore, de 21 ani, din Mangalia, şi Constantin Vinerică, de 27 ani, din satul constănţean Daraban, au dat declaraţii contradictorii. „Eu nu am lovit pe nimeni, ci alt băiat din sat a făcut-o, care s-a înţeles cu Cătălina Răducanu să îl bată pe Mihai Vasile Grecu. Eu doar am mers cu ei de frică să nu mă lovească şi pe mine”, a declarat Vinerică. El a fost contrazis atât de Grigore, cât şi de victima agresiunii. „Vinerică l-a lovit de mai multe ori cu o ţeavă pe Grecu până când acesta a leşinat. Chiar şi când era pe jos, Vinerică a continuat să dea cu ţeava în el”, a spus Grigore. El a adăugat că a avut o înţelegere cu Vinerică să îi conducă maşina până la locuinţa acestuia din Darabani. „Nu am avut nicio legătură cu bătaia şi cu răpirea lui Grecu. Eram foarte îngrijorat de soarta lui Grecu, dar nu am sunat la 112 şi nici nu am încercat să îl conving pe Vinerică să-i dea drumul pentru că eram sub influenţa alcoolului şi prea tulburat de cele petrecute sub ochii mei”, a mai afirmat Grigore.

„NU TE MIŞCA, CĂ ÎŢI TAI GÂTUL!” Declaraţia lui Mihai Vasile Grecu, de 18 ani, din satul Darabani, i-a incriminat pe ambii acuzaţi. „Totul a pornit de la Vinerică. El credea că am o relaţie cu Simona, concubina lui, care îmi este rudă şi venea foarte des la noi acasă, în vizită la bunica mea. Vinerică a crezut că am violat-o pe Simona, apoi că m-am cuplat cu ea şi de aici a pornit ura lui. În seara în care am fost răpit, Cătălina Răducanu (o vecină – n.r.) m-a rugat să merg cu ea până la o prietenă să aducă apă. Pe drum, am trecut pe lângă Vinerică şi Grigore, care stăteau lângă o Dacie. Unul dintre ei mi-a dat cu o ţeavă în cap şi am leşinat. Când m-am trezit prima oară, eram pe bancheta din spate a unei maşini, Grigore era la volan şi Vinerică pe scaunul din dreapta. Ambii mi-au zis într-un glas „Nu te mişca, că îţi tai gâtul!”, şi i-am ascultat. M-au dus acasă la fratele lui Vinerică, unde am leşinat iar. Aveam momente rare şi scurte în care eram conştient, apoi se întuneca din nou totul. Am simţit că cei doi m-au udat cu apă pe faţă ca să mă trezesc şi i-am auzit vorbind despre mine şi Simona. Vinerică mă tot întreba dacă m-am culcat cu ea, dar nu îi puteam răspunde deoarece nu puteam vorbi”, a declarat Grecu în faţa instanţei.

FILMUL EVENIMENTELOR Potrivit rechizitoriului, pe 8 aprilie, în jurul orei 20.00, Mihai Vasile Grecu a fost ademenit de o consăteancă, Cătălina Răducanu, de 17 ani, la marginea localităţii Dărăbani, unde Vinerică, împreună cu Grigore l-au lovit de mai multe ori cu un box metalic, cu pumnii şi picioarele în zona capului şi a toracelui, după care l-au legat de mâini şi de picioare şi l-au băgat în portbagajul maşinii lui Vinerică. Agresorii au plecat spre Mangalia cu maşina în care se afla victima, de unde l-au luat pe Vergil Floreanu, de 25 de ani, şi şi-au continuat drumul. În apropiere de Medgidia, într-o zonă pustie de lângă pădurea Cuza Vodă, indivizii l-au coborât pe Grecu din portbagaj, l-au mai lovit de câteva ori şi l-au îmbrâncit într-o râpă. Cazul a ajuns în atenţia poliţiştilor pe 10 aprilie, când victima a fost găsită de un cioban care a anunţat autorităţile. Vinerică a fost arestat imediat, iar Grigore a ajuns după gratii la o lună de la săvârşirea agresiunii, întrucât a fost plecat la muncă în străinătate.