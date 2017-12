Vîntu, cercetat pentru delapidarea patrimoniului Asociaţiei Salariaţilor Petrom

Sorin Ovidiu Vîntu, Liviu Luca, Octavian Ţurcan, Gheorghe Şupeală, Ioan Bohâlţeanu, Nicolae Tănăsescu, Elena Petrovici, Gabriel Valentin Comănescu, Florin Radu Ciocănelea, Emil Nache şi Zizi Anagnastopol sunt cercetaţi de procurorii Direcţiei pentru Investigarea Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Structura Centrală pentru spălare de bani şi delapidarea patrimoniul Asociaţiei Salariaţilor din cadrul SNP Petrom SA. Anchetatorii spun că prejudiciul a fost estimat la aproximativ 12 milioane de euro.

MILIOANE DE EURO PREJUDICIU Procurorii susţin că Luca, Şupeală, Bohâlţeanu, Tănăsescu, Petrovici, Comănescu, Ciocănelea, Nache şi Anagnastopol au acţionat în calitate de reprezentanţi ai conducerii executive a SC PSV Company SA (fosta SC Petrom Service SA) şi membri ai Consiliului Director al Asociaţiei Salariaţilor din cadrul SNP Petrom SA - Petrom, iar Vîntu şi Ţurcan, în calitate de împuterniciţi ai societăţilor offshore Comac Ltd., Stone Com Ltd şi Elbahold Ltd. Toţi sunt acuzaţi de comiterea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani. „În fapt, s-a reţinut că învinuiţii au constituit un grup infracţional organizat, care a acţionat în scopul delapidării patrimoniului Asociaţiei Salariaţilor din cadrul SNP Petrom S.A. - Petrom, în modalitatea însuşirii, pentru societatea nerezidentă Elbahold Ltd., a unei părţi din activul patrimonial pe care-l deţinea, fapt realizat prin diminuarea participaţiei deţinute la S.C. Petrom Service S.A., de la 50%, la 25% din acţiunile emise”, se arată într-un comunicat de presă remis de DIICOT. În acest scop, membrii grupului infracţional au folosit sume de bani aparţinând Asociaţiei Salariaţilor din cadrul SNP Petrom SA - Petrom şi ale membrilor acesteia. Sorin Ovidiu Vîntu, Liviu Luca, Octavian Ţurcan, Gheorghe Şupeală, Zizi Anagnostopol şi Ioan Bohâlţeanu sunt cercetaţi şi într-un alt dosar, pentru devalizarea Petromservice, prejudiciul produs prin falimentare controlată fiind de peste 83 de milioane de euro.