Vinurile româneşti, promovate la Londra de 12 producători

România a participat cu 12 producători de vinuri la ediţia din acest an a Târgului Internaţional de Vinuri de la Londra, principalul obiectiv al expozanţilor români fiind prezentarea potenţialului de producţie în vederea promovării soiurilor autohtone pe piaţa internaţională. Potrivit Ambasadei României la Londra, prin participarea la acest eveniment s-a urmărit consolidarea relaţiilor comerciale şi de parteneriat existente, precum şi stabilirea de noi contacte cu societăţi de profil, care să permită dezvoltarea şi modernizarea gamei de produse, cât şi accesul pe noi pieţe. Sub brandul Wines of Romania au fost prezente la târg firmele: Agricola Stirbey, Cramele Recaş, Cramele Halewood, Cotnari, Domeniile Coroanei Segarcea, Vinarte, Domeniile Sahateni, Crama Oprişor (Carl Reh), SERVE Ceptura, Senator, Speed Huşi şi Wine Princess. Ambasadorul României la Londra, Ion Jinga, a vizitat pavilionul României şi a discutat cu reprezentanţii firmelor româneşti asigurându-i de tot sprijinul Ambasadei în acţiunile de promovare a vinurilor româneşti în Marea Britanie. Târgul Internaţional de Vinuri de la Londra, desfăşurat în perioada 18-19 mai 2010, a reunit 285 de firme din 20 de ţări, nouă ţări (România, Croaţia, Bulgaria, Ungaria, Cehia, Italia, Spania, Franţa şi Austria) fiind reprezentate în pavilion naţional. De asemenea, au fost prezenţi şi expozanţi din \"Lumea Noua\" precum Argentina, Australia, Brazilia, Chile, Africa de Sud, Uruguay şi, în premieră în Europa, India prin intermediul Comitetului Naţional de Procesare a Strugurilor recent înfiinţat. London International Wine Fair este una dintre cele importante manifestări din Europa la care participă importatori, comercianţi, producători, agenţi, deţinători de restaurante, somelieri, oferind oportunitatea întâlnirii furnizorilor şi producătorilor din domeniu. România a obţinut în 2009 o producţie de vin cu denumire de origine controlată de circa 256.312 hectolitri, iar pentru 2010 este estimată o producţie de 270.000 hectolitri. În 2009, România a importat 117.030 hl de vin din Italia, Spania, Rep. Moldova, Slovenia şi Franţa şi a exportat 127.172 hl, cu precădere în ţări ale UE. Suprafaţa de viţă-de-vie cu soiuri pentru vin este de 174.100 ha, din care suprafaţa autorizată pentru producerea vinurilor cu denumire de origine controlată (DOC) a fost de 15.493 ha în anul 2009. Consumul anual de vin în România este de circa 23 - 26 litri, acesta reprezentând jumătate din consumul ţărilor dezvoltate, care se ridică la 50 litri/locuitor/an. În prezent, suprafaţa de viţă de vie cultivată cu soiuri pentru vin se ridică la 174.100 hectare, din care suprafaţa autorizată pentru producerea vinurilor cu denumire de origine controlată (DOC) a fost de 15.493 hectare, în anul 2009. România este unul dintre cei cincisprezece producători de vin la nivel mondial şi al şaselea producător de vinuri din Europa după Franţa, Italia, Spania, Germania şi Portugalia. De asemenea, România ocupă locul cinci în ierarhia ţărilor viticole europene, cu o suprafaţă totală cultivată cu viţă de vie de 186.900 hectare.