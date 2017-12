Vînzarea ilegală a rezolvărilor subiectelor de bac, sancţionată doar pentru lipsa unui cuvînt?!

Subiectele pentru bacalaureat publicate ilegal sînt, din nou, în atenţia publică. De data aceasta însă, apar ca şi motivaţie pentru amenzile aplicate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului (ANPC) editurii care a distribuit în şcoli broşurelele cu pricina. Într-o reclamaţie depusă la ANPC, elevii cataloghează broşurile drept o escrocherie, întrucît nicăieri nu se specifică faptul că soluţiile se referă la variantele de subiecte provizorii, care sînt valabile doar pînă la 19 februarie. De asemenea, lucrările au fost distribuite în şcoli direct, fără factură, prin intermediul profesorilor care sînt şi ei vizaţi. Astfel, la un calcul sumar, elevii au tras concluzia că, din cei 22 de lei, cît costă fiecare exemplar, 4 lei au intrat în buzunarul profesorilor. Respectiva broşură a fost trimisă în 2.000 de exemplare, la peste 20 de licee din ţară. În urma sesizărilor, inspectorii de la Protecţia Consumatorului au amendat cu 7.000 de lei editura ART, conform Legii nr. 148/2000, articolul 23, alin "b" şi OG nr. 21/1992 (art. 18, potrivit căreia „consumatorii au dreptul de a fi informaţi, în mod complet, corect şi precis, asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor”. Concret, neregula constă în publicitatea înşelătoare, din cauză că pe coperţile cărţii era scris clar “100 de subiecte” (iar volumul cuprinde numai rezolvările subiectelor, n. red.), lucru confirmat de Direcţia Juridică a ANPC. „Cartea nu cuprinde o sută de variante complete de subiecte, ci numai propuneri sau soluţii”, a declarat, ieri, Marian Zlotea, preşedintele ANPC, precizînd, totodată, că editurii i s-a impus oprirea temporară a distribuirii manualului pînă la remedierea deficienţelor constatate, adică vreo două zile.

Dan Iacob, directorul Editurii Art, consideră că ANPC nu a constatat nimic ilegal în vînzarea cărţii: „ANPC a constatat că nu am încălcat legile legate de comercializarea cărţilor, acestea au intrat cu factură, perfect legal, din tipografie, au ieşit de la noi din editură cu factură către fiecare client. Obiecţia pe care a avut-o ANPC este legată de prima copertă - cu interiorul nu am avut nicio problemă. Au spus că ar fi fost indicat, pentru evitarea oricărei confuzii, să introducem termenul de posibile variante de subiecte. Am stabilit cu ANPC ca toate cărţile distribuite pe piaţă să rămînă aşa cum sînt, dar vom trimite o notificare privind modificarea din titlu. În privinţa exemplarelor nedistribuite încă, începînd de azi, ora 16.00 (ieri - n. red) nu mai comercializăm niciun exemplar pînă vom reglementa titlul - probabil că în maxim două zile”. Trebuie să amintim faptul că respectiva publicaţie nu are ISBN, ceea ce înseamnă că ea nu este înregistrată la Biblioteca Naţională şi că nu are niciun fel de drept să se afle la vînzare, pe piaţă. Micuţa şi delicata fraudă va fi anchetată de Garda Financiară. Astfel, deocamdată, singura reglementare a uneia dintre cele mai mediatizate ilegalităţi a zilelor noastre, este adăugarea unui cuvînt, în titlu. Şi de ce nu, semantica este importantă!