Micii producători autohtoni susţin că vînzările de miere ecologică au scăzut cu pînă la 20%, după primele nouă luni din 2009, din cauza crizei economice, care îi determină pe cumpărători să aleagă doar produsele de primă necesitate. Astfel, micii producătorii, prezenţi la tîrgul Indagra Farm, au declarat că mierea şi, în special, cea ecologică, este considerată un lux de către cumpărătorii români, aceştia orientîndu-şi cumpărăturile, în acest an, cu preponderenţă către produsele de bază. \"Anul acesta, vînzările sînt mai scăzute decît în anii trecuţi, puterea de cumpărare este mai redusă, iar la noi vînzările au scăzut cu pînă la 20 de procente faţă de anul trecut. Oamenii ar trebui totuşi să se gîndească la faptul că acest produs este mult mai sănătos decît zahărul şi merită să-l cumpere şi să nu îl mai considere un lux\", a declarat Alina Onea, producător de miere ecologică, în 150 de stupi, în judeţul Maramureş. Szalt Ilyes, producător de miere ecologică din judeţul Harghita, deţinător a peste 300 de stupi, a declarat că afacerea cu miere ecologică nu mai este una rentabilă, în principal, din cauza faptului că publicul nu cunoaşte încă beneficiile acestui produs şi îl consideră un produs de lux. Acesta a mai spus că, la nivelul stupinei deţinute, vînzările s-au redus anul acesta comparativ cu anul precedent, însă speră ca pe perioada de iarnă să mai recupereze din pierderi. \"Consumatorul nu este încă unul educat şi nu cunoaşte avantajele consumului de miere ecologică. Aceasta ar trebui consumată des, deoarece nu contine chimicale şi este mult mai sănătoasă decît zahărul. Oamenii încă nu cunosc aceste aspecte, iar în această perioadă, în care bugetul de cumpărături este mai mic, mierea este unul din produsele la care ei renunţă. Noi, producătorii, sperăm totuşi ca odată cu venirea iernii să mai crească vînzările, aşa cum s-a întîmplat şi în anii trecuţi\", a explicat Ilyes. Producătorii au mai spus că scăderea vînzărilor îi afectează cu atît mai mult cu cît anul acesta producţia de miere ecologică a fost mai bună decît în 2008. \"Piaţa de miere ecologică este încă, din păcate, o nişă. Astfel, că anul acesta, deşi am avut o producţie foarte bună, nu vom reuşi să o comercializăm pe toată. Înregistrăm creşteri pe segmentul de miere de salcîm, de tei, şi, în general pe toate segmentele\", a spus apicultorul Mihai Biriş. De asemenea, Ioan Cămaraş, deţinătorul stupinei cu acelaşi nume, a declarat că anul acesta a obţinut o producţie mai bună de miere ecologică şi, în condiţiile pieţei din România, a ales să o exporte. Astfel, 80% din producţia obţinută de la cei 300 de stupi deţinuţi este exportată în Germania. \"Avem anul acesta o producţie mult mai bună. Am obţinut cantităţi importante la mierea ecologică din flori de munte, zmeură, mierea polifloră şi anul acesta după 15 ani, am reuşit să producem şi miere de mană. Am trimis majoritatea produselor la export pentru că de acolo primim banii toţi odată şi nu aşteptăm ca la noi după fiecare plată\", a spus Ioan Cămaraş. Consilierul superior pentru agricultură ecologică din cadrul Ministerului Agriculturii, Teodora Aldescu declara recent că circa 1.400 de tone de miere ecologică din totalul de 2.800 de tone estimat la nivelul ţării va merge în acest an la export, în ţări precum Germania, Franţa şi Ungaria. În ceea ce priveşte numărul familiilor de albine din domeniul producţiei de miere ecologică, Aldescu a explicat că în acest an sînt identificate 68.500, faţă de 37.260 în anul 2006.