Vînzările de rulote şi autorulote noi au scăzut la jumătate

Vînzările de rulote şi autorulote noi vor scădea cu 50% în acest an, faţă de 2008, la circa 1,5 milioane de euro, ca urmare a reducerii cererii, dar anul viitor şi-ar putea reveni, potrivit principalului dealer de profil, Rom Caravan, care estimează o creştere de 30% în 2010. \"Dacă în 2008 valoarea pieţei rulotelor şi autorulotelor noi s-a ridicat la aproximativ trei milioane de euro, anul acesta s-a cifrat la jumătate. Din fericire, avem semnale că piaţa de profil îşi va reveni începînd cu finele acestui an, iar per total anul viitor credem că afacerile vor creşte cu circa 30%. Românii au început, timid, să viziteze din nou show-room-urile de rulote şi autocaravane, ceea ce ne încurajează să credem că la anul că vom reveni la creşterea organică de dinaintea crizei. În Germania, Italia şi ţările nordice s-a observat încă de acum cîteva luni o revenire destul de puternică a pieţei\", a declarat proprietarul şi directorul general al Rom Caravan, Nicolae Oiesdean. România ocupă penultimul loc în UE în topul vînzărilor de caravane şi autocaravane, înaintea Bulgariei, cu 100 de autorulote şi 40 de rulote noi comercializate anual. \"Noţiunea de vacanţă cu caravana nu este foarte bine cultivată în România, spre deosebire de celelalte state din UE, unde piaţa de profil, incluzînd închirierea şi accesorile, cumulează 40 de milioarde de euro anual. Acest tip de turism este descurajat în România şi de starea precară a drumurilor şi de lipsa infrastructurii necesare campării\", a spus Oiesdean. Preţul unei rulote noi este cuprins, în funcţie de dotări şi marcă, între 10.000 de euro şi 30.000 de euro. În ce priveşte autorulotele, acestea se pot achiziţiona la preţuri cuprinse între 34.000 de euro şi 187.000 de euro, în funcţie de dotări şi marcă. Rom Caravan importă mărcile Adria, Hobby, Hymer şi Rimor şi deţine, potrivit datelor proprii, o cotă de piaţă de 95%.